Mini play-off contra el Barça

La frenética temporada del Valencia Basket no se detiene y el cuadro taronja saltará hoy a la cancha de nuevo, menos de 48 horas después la dura derrota ante el Armani Milán en La Fonteta. El equipo de Txus Vidorreta visita esta noche el Palau Blaugrana en un encuentro correspondiente a la octava jornada de la Euroliga, con la intención de frenar la sangría de malos resultados en competición europea, en la que acumula tres partidos perdidos de forma consecutiva. El de esta noche será el primero de los dos partidos que, también en menos de dos días, disputarán Barça y Valencia Basket en el Palau, el de este viernes de Euroliga y el del domingo en la jornada 9 de la Liga Endesa (18:30).

Al choque de esta noche (21:00), el equipo de Txus Vidorreta llega claramente con un mal sabor de boca después de dejar escapar el partido ante el Armani Milán este pasado miércoles. Una sensación muy similar a la que debe estar viviendo el Barcelona, pues los culés desaprovecharon una renta de 26 puntos también el miércoles en la cancha del Brose Bamberg para acabar perdiendo 84-81. El equipo de Sito Alonso es duodécimo en la clasificación con dos victorias y cinco derrotas, mientras que el Valencia Basket es décimo con 3 y 4.

El de este viernes será un partido especial para Guillem Vives y Pierre Oriola. El primero se convertirá, en cuanto salte a la cancha, en el decimotercer jugador en la historia del Valencia Basket que alcanza la cifra de 200 partidos con la camiseta taronja.

Una efeméride que cumplirá además frente al Barcelona, equipo que ha estado muy cerca de ficharlo en los dos últimos mercados veraniegos, pero que por diversas circunstancias no ha acabado concretando su traspaso. Llegado en 2014, Vives ha disputado 129 partidos en la Liga Endesa, 62 en competiciones europeas, 5 en Copa del Rey y 3 en la Supercopa Endesa. Para Oriola, el duelo también será especial pues se trata de su primer reencuentro con el equipo con el que se proclamó campeón de Liga Endesa la temporada pasada.

Will Thomas analizaba en la previa del encuentro lo que se pueden encontrar en el Palau. «Probablemente no hayan empezado la temporada de la forma que ellos deseaban, pero como todos los buenos equipos creo que van a ir mejorando conforme avance la temporada. Debemos estar preparados para un partido duro y competido», aseguraba Will, quien cree que tienen «una oportunidad de demostrar que queremos ganar partidos en esta Euroliga», después de la dura derrota ante el Milán.

Otro ex del Valencia Basket en la plantilla del Barcelona, Pau Ribas, dijo sobre el doble duelo que los taronja van a plantear «dos partidos duros». «Es un equipo que sabe sus puntos fuertes y van a intentar explotarlos. No nos podemos permitir más derrotas en casa», dijo el escolta catalán, que tras una grave lesión la pasada temporada, esta ya es uno más de la plantilla culé.