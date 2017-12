Al Valencia Basket se le escapa el partido... y la Euroliga

Repartir. Esa es la clave. Si el Valencia Basket quiere ganar partidos en esta Euroliga tiene que aprender a repartir, a ser agresivo y defender con intensidad. Y ante el Estrella Roja por fin parecía que lo había aprendido cuando, a seis minutos del final, dominaba con un gran baloncesto por trece puntos de diferencia (72-59). Pero un parcial de 0-17 en apenas cuatro minutos, una vez más, tiró por tierra todo el trabajo realizado. Octava derrota consecutiva en Euroliga, novena en el total, y el objetivo de los playoffs que se aleja cada vez más tras caer por 82-86 en La Fonteta.

No arrancó mal el Valencia Basket, concentrado y con mucha energía sobre la pista. De hecho, los minutos de tanteo fueron suyos, ayudado también por la segunda falta de Bjelica en poco más de un minuto (7-4; min. 3). Esa, sin embargo, sería con diferencia su mayor renta en toda la primera mitad. Y es que a partir de entonces empezarían las complicaciones.

Los problemas para controlar el rebote, unido al aumento de la intensidad defensiva del Estrella Roja y la permisividad arbitral descolocaron a los locales. El cuadro serbio,liderado por Rochestie, lo aprovechó para dar la vuelta al encuentro en apenas tres minutos (9-15; min. 6).

Van Rossom rompió el parcial con un triple y Txus Vidorreta daba entrada a Dubljevic y Abalde ya en este primer cuarto. El Valencia Basket aguantó el tipo aunque seguía faltándole dureza para igualar la propuesta de los de Dusan Alimpijevic en la pista (22-24; min. 9).

Eso, precisamente, fue lo que casi le costó el partido al inicio de segundo acto. Al conjunto valenciano volvió a atragantársele la defensa balcánica y eso desembocó en un más que peligroso parcial de 0-9 (22-33; min. 12). Van Rossom tiró de galones y reunió a los suyos sobre la cancha para pedirles más agresividad. Y le hicieron caso a pesar de que los colegiados, en un inexplicable cambio de criterio, les habían señalado ya cinco faltas en apenas 1:20 de cuarto.

No importaba. Esa era la única manera de tener opciones en el partido. Esa, y empezar a controlar algo más el rebote que hasta entonces estaba siendo una auténtica sangría. La pegada del Estrella Roja estaba siendo descomunal, mientas que los locales rompían la sequía con un tiro libre e San Emeterio tras 3:26 de cuarto disputado. Así estaba el partido.

Pero el Valencia Basket no perdió la fe. Siguió creyendo en su defensa y empleándose al máximo en cada acción hasta que el rival empezó a fallar (29-40; min. 16). Y eso que tardó lo suyo. No obstante, en cuanto lo hizo y controló un poco el rebote, se metió de lleno en el encuentro. Y lo hizo a lo grande. Devolviendo un parcial de 14-0 y culminando la remontada tras el descanso con un triple de Will Thomas y otras buena acción de Green (43-40; min. 22).

La receta para ganar el encuentro estaba clara y el equipo de Txus Vidorreta sabía como cocinarla. Ahora faltaba aprobar esa asignatura de la regularidad. El partido, eso estaba claro, era ya otro convirtiéndose en un toma y daca constante en el que cada canasta valía su peso en oro. Sobre todo las de los locales ante una defensa que 'pegaba' absolutamente en cada acción (54-54; min. 28).

Fue en esos dos minutos finales del tercer cuarto donde el Valencia Basket volvió a mostrar su mejor versión. Y lo hizo desde la defensa, anulando por completo a su rival, forzando errores, robando balones y corriendo a la menor ocasión para finalizar en contraataque. El resultado fue un parcial de 11-2 que puso las cosas muy de cara al inicio del último acto (65-56; min. 31).

Parecía el principio del fin para el equipo serbio, que llegó a ir trece bajo a seis minutos del final (72-59; min. 34). Ahí, cuando mejor estaban los valencianos, volvieron a aparecer viejos fantasmas. Un parcial de 0-7 debido a la precipitación local llevó a Vidorreta a parar el partido. Los nervios aparecían en la cancha y el Estrella Roja empató el choque tras una antideportiva a Green (72-72; min. 36). El parcial de 0-13 había sido terrorífico.

Vives reunía ahora al equipo en la pista. No se podía volver a tropezar en la misma piedra. Comenzaba un partido nuevo de tres minutos que el Estrella Roja, tras cuatro tiros libres de Feldeine y los múltiples errores taronja, encaró mejor (72-76; min. 38). El parcial era de 0-17. Lo rompió Van Rossom con una contra, que unida a un triple desde ocho metros de San Emterio volvió a poner al Valencia Basket por delante a falta de 1:09 para el final (77-76). Respondió Rochestie tras una falta antideportiva de Feldeine no señalada por los árbitros (77-78).

Restaban 43 segundos para el final y los serbios con la posibilidad de realizar hasta tres faltas. Una baza que jugaron, y que les salió perfecta tras el error en el pase de San Emeterio. Feldeine anotó dos tiros libres más con 26 segundos por jugarse .(77-80). Apenas 8 segundos después fue Van Rossom el que perdió el balón. Ahí, pese a que el equipo apeló a a épica hasta el final, terminó el partido.

- Ficha técnica:

82. Valencia Basket (22+16+25+19): Vives (3), Green (10), San Emeterio (17), Thomas (8), Pleiss (13) -cinco titular- Abalde (12), Van Rossom (9), Dubljevic (4), Rafa Martínez (-) y Doornekamp (6).

86. Estrella Roja (26+14+16+30): Rochestie (13), Feldeine (26), Dangubic (9), Bjelica (4), Lessort (5) -cinco titular- Davidovac (6), Lazic (2), Antic (10), Dobric (5), Jankovic (4), y Jovanonvic (2).

Árbitros: Ryzhyk (UCR), Zamojski (POL) y Koromilas (GRE). Eliminaron por faltas personales al visitante Dangubic (m.38).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 12 de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 8.350 espectadores.