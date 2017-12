La NBA pone su mirada en L´Alqueria del Basket

L´Alqueria del Basket traspasa fronteras y las autoridades presentes en el día de su inauguración dejaban ya patente la envergadura del proyecto taronja. Semanas después acogió su primer gran torneo nacional con la fase previa de la Minicopa Endesa y ahora su eco ha llegado hasta la mismísima NBA.

De hecho, la pasada semana, l´Alqueria fue visitada por Marin Sedlacek, scout europeo de los Philadelphia 76ers de la NBA, que quiso aprovechar su estancia en València para conocer con detalle la instalación valenciana.

El protagonista no tuvo reparo en plasmar su opinión tras la visita. "Esto es increíble. Estoy realmente impresionado. Llevo casi 40 años en el baloncesto y nunca en mi vida había visto nada igual" reflejó.

Sedlacek no dudó en hacer la comparación con otras infraestructuras parecidas en tierras estadounidenses. "He visto cosas parecidas en EEUU pero nunca con tantas pistas ni con este sistema tan organizado en el que todo está en el sitio correcto. No puedo tener dudas al respecto porque antes de que pregunte ya tengo la respuesta

Por último, quiso valorar el reto que ahora tiene por delante Valencia Basket. "Ahora el reto es ajustar bien la instalación a los niños, mantener el interés de forma idónea y crear un sistema para sacar jugadores. Pero desde luego este es un primer paso. Un paso muy importante" explicaba.

Marin Sedlacek no es el primer scout que destaca las virtudes de l´Alqueria del Basket, que empieza a llamar la atención más allá de nuestras fronteras.