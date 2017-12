Motivados para otra "batalla" en Madrid

La Euroliga se le escapa entre las manos al Valencia Basket. Las ocho derrotas seguidas desde el 3-1 con el que se arrancó la competición han dejado al conjunto taronja sin margen de error, por lo que el doble compromiso de esta semana se antoja crucial para el futuro inmediato en Europa. Dos partidos ante Real Madrid y Zalgiris que, de perderlos ambos, dejarían a los de Txus Vidorreta ya casi sin opciones de acabar entre los ocho primeros y disputar así el 'Play-off'; pero que de ganarlos –o al menos uno de ellos– volverían a dar al equipo esa confianza en sí mismo que perdió por el camino hace semanas.

El primero de esos compromisos vitales llega esta misma tarde en el WiZink Center ante el Real Madrid. Un duelo, a priori, de los más difíciles de la temporada cuando se analiza el calendario al principio del curso; pero que ahora mismo no parece tan 'fiero' como lo pintan. Las apreturas del calendario no solo están pasando factura al Valencia Basket, sino a toda la Liga Endesa, y el Real Madrid no se salva. Por eso, el de este martes será más un duelo de supervivencia que una batalla épica como lo fueron los de la pasada final de la Liga Endesa. Ambos equipos llegan con la plantilla entre algodones, habiendo perdido partidos que no entraban en sus planes y no con las mejores sensaciones. Por todo ello, una victoria del Valencia Basket es factible.

Más lo será si el capitán taronja repite su actuación ante el Delteco GBC. Una exhibición con 24 puntos y 6 triples que le valió para ser el 'MVP' de la jornada en la Liga Endesa. "Contento por tener buenas sensaciones, somos una plantilla muy larga y al final un día me toca a mí, otro a San Emeterio, otro a Erick Green, y eso nos hará ser mejor equipo", reconoce Rafa, quien en su papel de capitán se quita el enorme mérito que tuvo su actuación del pasado domingo. El escolta de Santpedor admitió que visitar la cancha del Real Madrid supone una motivación extra por la calidad del rival y porque es un escenario en el que han vivido ya partidos muy complicados, como los de la final de la ACB de la pasada campaña. "Es uno de los mejores de Europa en los últimos años y es una pista muy motivante para nosotros porque ya hemos tenido ahí muchas batallas", explicó. El jugador catalán admitió el mal momento que viven en el torneo europeo al haber enlazado ocho derrotas seguidas, pero recordó que "la Euroliga es muy larga" y se mostró esperanzado por poder ganar alguno de los partidos de esta semana "y coger buena dinámica para ser positivos y ganar dos o tres seguidos".

Tanto Real Madrid como Valencia Basket llegan con muchos contratiempos físicos al partido. En los taronja siguen de baja Latavious Williams, Antoine Diot, Joan Sastre y Sergi García; mientra que en el Real Madrid Rudy Fernández, con problemas en el aductor, se ha unido a los Randolph, Ayón y Kuzmic, que son baja de larga duración.

Precisamente, uno de los que hasta hace poco estaba en esa lista, Alberto Abalde, reconoce estar "cada día un poco mejor" y también que el equipo está muy motivado para revertir la situación en Euroliga esta semana. "El del Real Madrid será un partido muy complicado porque se trata de uno de los mejores equipos de Europa y es en su cancha, pero tenemos muchas ganas e ilusión de poder revertir esta mala dinámica de resultados en Euroliga y puede ser un buen momento para empezar", aseguró Abalde, que de nuevo será pieza fundamental de la rotación de Vidorreta.