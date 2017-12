Adiós a un 2017 con récord de partidos

El 2017 llega a su fin, pero el Valencia Basket no puede pensar todavía en las uvas de Nochevieja porque antes tiene dos compromisos vitales de cara al 2018. El conjunto taronja cierra el año con un doble compromiso ante su afición en La Fonteta y con el objetivo de sumar dos victorias que pongan los cimientos para arrancar el 2018 con una dinámica diferente a la que se está terminando el actual. Un año 2017 que, eso sí, pase lo que pase en este doble duelo, quedará para la historia taronja como el más frenético, con récord de partidos disputados incluido, con 77.

En concreto, este Valencia Basket ha superado en 8 los 69 encuentros disputados durante el año 2014, hasta ahora el más cargado de compromisos oficiales de la historia del cuadro valenciano. Desde el primer duelo, el 4 de enero en Zagreb ante el Cedevita correspondiente al Top16 de la Eurocup, hasta el último, el próximo sábado 30 de diciembre ante el Divina Seguros Joventut, el Valencia Basket habrá jugado otros 75 partidos en cinco competiciones diferentes. Sin duda, una odisea de encuentros que pasará a la historia de la entidad.

El año 2017, en el que el Valencia Basket cumplía 30 años desde su nacimiento, ya quedará para siempre en la memoria por todo lo conseguido durante estos 365 días, pero no por ello hay que terminarlo de mala manera. Sino todo lo contrario. Y es que estos dos duelos que quedan antes de comerse las uvas en Nochevieja pueden ser trascendentales para el futuro más inmediato. Sobre todo el de este jueves ante el Panathinaikos en Euroliga.

El conjunto de Txus Vidorreta acumula diez derrotas de forma consecutiva en la máxima competición europea y ya no tiene margen de error. Debe empezar a ganar, especialmente los compromisos en La Fonteta, si no quiere verse matemáticamente sin opciones de entrar al ´Play-off´ nada más comenzar la segunda vuelta de la temporada regular. La victoria, eso sí, no será nada fácil, pues enfrente estará el tercer clasificado ahora mismo, un Panathinaikos que solo ha perdido uno de sus últimos nueve encuentros disputados y que es uno de los equipos llamados a pelear por el título. Para este encuentro, será difícil que Txus Vidorreta recupere a alguno de los lesionados que ya se perdieron los últimos compromisos, siendo el base Sergi García el que más opciones tiene de poder jugar.

Dos días después de este compromiso vital de Euroliga, el sábado a las 19:00, llegará el último encuentro de 2017, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Endesa frente al Divina Seguros Joventut. Un partido en el que los taronja no se juegan tanto como en el de Euroliga, pero en el que tratarán de recuperar la segunda plaza de la clasificación después de ver como el Montakit Fuenlabrada se la arrebataba este pasado fin de semana, aprovechando que el Valencia Basket descansaba tras haber jugado dos compromisos de Euroliga entre semana. En definitiva, dos fiestas para cerrar 2017 en La Fonteta.