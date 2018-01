Txus Vidorreta. "Lo tenemos todo para ser equipo de Euroliga muchos años"

Contrariado por la derrota, pero orgulloso del trabajo realizado por el equipo,habló para los micrófonos de Gestiona Radio a la conclusión del encuentro en Kaunas ante el Zalgiris . Estas fueron las declaraciones del entrenador del

Valoración del partido

"Ahora me estoy acordando de nuestro mal inicio. Eso ha condicionado el desarrollo del partido porque hemos hecho un gran esfuerzo para remontar el 13-0 inicial. Ellos eran superiores físicamente pero a base de probar y probar hemos estado muy cerca de ganar. Por ese esfuerzo extraordinario del equipo entiendo los aplausos de los aficionados lituanos"

Erick Green

"Ha estado fantástico en ataque pero nos ha condicionado en defensa. Aún no hace la defensa colectiva que necesitamos y eso les ha dado alguna canasta fácil en un momento decisivo. Le he felicitado por el partido pero también le he recordado que esto no es la NBA y que debe estar más metido en la defensa colectiva. Pero ojalá veamos siempre a este Erick Green"

Orgulloso del equipo

"Hay que felicitar al equipo. Nos han pitado una falta en ataque muy dudosa con cinco abajo y aún así hemos vuelto con dos triples y luego hemos sido capaces de volver a encontrar a Will Thomas abierto para haber anotado el 83-85. Pero la bola ha hecho dos corbatas. Me voy con la sensación de que tengo un equipo que merece mucho la pena, han hecho un esfuerzo extraordinario aún sabiendo que contra equipos más físicos sufrimos"

Experiencia en la Euroliga

"He hablado con los jugadores. Estos partidos nos deben servir para crecer, aprender y preparar mejor el próximo objetivo del Valencia Basket que es la Copa del Rey. Tanto yo como el club estamos aprendiendo mucho y esto a medio plazo nos va a conducir a grandes alegrías. Lo tenemos todo para ser equipo de Euroliga muchos años"