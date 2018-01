Alberto Abalde: "Nos quedamos en la orilla"

, jugador del, hacía balance tras el partido disputado este jueves por el equipo taronja enseñalando que "la verdad es que la segunda parte ha sido buenísima. Hemos trabajado muy bien, hemos mejorado en defensa y en el rebote. Y en ataque hemos tenido más fluidez. Pero no podemos empezar así los partidos. Nos pasó contray nos pasó ayer también. Dos inicios muy malos que encontra equipos tan buenos pasan factura. Y después de todo lo que hicimos, nos quedamos en la orilla".

La lesión de Sergi García ha llevado al gallego a compaginar su rol habitual de alero con el de base para dar descanso al belga Van Rossom. Una situación que acepta gustoso en beneficio del equipo: "Estuve jugando de uno durante bastante tiempo, creo que lo hice bien. Ahora con la lesión de Sergi me ha tocado otra vez y me está costando un poquito. Los dos últimos partidos me ha costado pero hay que volverse a adaptar, porque con las bajas me toca ayudar al equipo en esa posición y tengo que hacerlo bien".

Abalde, como el resto de la plantilla del Valencia Basket, tiene la mente ya puesta en el último partido de la primera vuelta en la Liga Endesa, el que llevará al Montakit Fuenlabrada a La Fonteta (domingo 21, 18:30h) en un duelo entre equipos que ya han garantizado su condición de cabezas de serie para el sorteo de la Copa del Rey Gran Canaria 2018. El jugador taronja considera que los madrileños son "un equipo durísimo, que está haciendo un temporadón y vamos a tener que estar muy concentrados el domingo. Debemos hacer un buen trabajo hoy recuperándose cada uno de sus dolencias y el sábado preparar bien el partido para estar a tope".

Empatados en la clasificación de la Liga Endesa, el duelo llegará para Valencia Basket tras una semana con doble jornada en la Euroliga ante un rival que ha cumplido con creces su primer objetivo de la temporada y que ha tenido toda la semana para preparar el encuentro. En opinión de Abalde "eso es muy bueno para ellos y es malo para nosotros. Ellos juegan sin presión, no tienen nada que perder y mucho que ganar el domingo y eso les hace un equipo más peligroso. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar bien el partido, ser un equipo sólido para sacar la victoria en casa".