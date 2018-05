Vidorreta: "Mi hermano me ha dicho que la última era falta"

Txus Vidorreta ha comparecido en sala de prensa tras la derrota ante el Barcelona y se ha mostrado descontento con el arbitraje, especialmente con varias pérdidas de su equipo provocadas por decisiones de los colegiados. Además, ha reconocido que Erick Green ha sufrido una sobrecarga muscular y que por eso no ha jugado la segunda parte, mientras que se ha mostrado confiado en que el equipo llegará a los 'Playoffs' preparado para competir con los mejores. Estas han sido las declaraciones de Vidorreta tras el encuentro:

VALORACIÓN GLOBAL



"El equipo creo que ha trabajado con todo por la victoria. Hemos dominado más de 30 minutos. Hemos tenido ventajas que rondaban los 6-8 puntos, pero nos hemos ido al descanso solo dos arriba porque han sido mejores en el rebote. Casi nos doblaban y es algo que no nos había sucedido en el último mes y medio. Aún así, en el tercer cuarto hemos tenido un gran arranque. Nos hemos adaptado a la baja de Erick Green, que se sumaba a la de Van Rossom y Rafa Martínez. Ante una defensa muy cerrada, eran ausencias muy importantes, porque necesitas tener a tus mejores tiradores y a gente con confianza para poder abrir esa defensa. Pese a todo, hemos conseguido ventajas rondando los ocho puntos de nuevo. Pero hemos tenido tres pérdidas que quiero analizar, porque son de arbitraje las tres. Cuando haces 12 pérdidas y tres seguidas y muy importantes son dos faltas en ataque y unos pasos, pues hombre. Precisamente, además los pasos en la única canasta de Dubi en la segunda parte. Y sobre todo porque hay muchos más pasos que no se pitan. Unos muy claros de Heurtel en una acción que ha acabado en canasta prácticamente en la siguiente jugada. Bueno, es un detalle a analizar. Pero nosotros tenemos que mejorar en que, después de eso, el partido se nos ha hecho largo. Es lógico, porque estamos metiendo jugadores nuevos y teniendo que cambiar roles sobre la marcha. Enfrente tienes a un Barcelona que estaba muy fuerte en defensa y, ahora sí por nosotros mismos, hemos cometido tres pérdidas que les ha permitido entrar en el marcador. Pese a todo, el equipo ha llegado al final con carácter ganador. Trabajando por la victoria. Hemos dado la pelota a 'Dubi', nuestro mejor hombre, y tengo que ver esa última jugada. No me gusta venir a las ruedas de prensa habiendo visto repeticiones, no vaya a ser que lo que me dice mi hermano sea verdad. Aunque no me lo dice solo mi hermano, que era falta. Tendríamos que analizarlo de otra manera. Simplemente es comentarlo en tono jocoso. El equipo ha hecho un gran esfuerzo por derrotar al Barcelona, una vez más no en la mejor condición, y creo que seguimos en buena línea de preparación y de entrada de jugadores a la espera del 'Playoff'."



ERICK GREEN



"Tiene una sobrecarga y a estas alturas de la temporada, con Rafa y Sam fuera, hemos querido tener precaución. En 'Playoffs' hubiera jugado, pero estamos donde estamos. Tenemos mucha ilusión en llegar bien al 'Playoff'. Ha sido una decisión del equipo médico y de Erick. Ha sido la mejor de las decisiones teniendo en cuenta su importancia para el equipo."



DUBLJEVIC



"'Dubi' sigue con la tendinitis. Está teniendo mucha carga a lo largo de los partidos. Ahora, con las ausencias de Van Rossom y Rafa Martínez, mucha responsabilidad ofensiva y defensiva. Y vamos a ver, porque creo algo de descanso habrá que darle. Esperemos que sea suficiente con un par de días, pero tendremos que valorar de forma concienzuda de cara al partido de Andorra".



DETERMINANTE LA FONTETA EN 'PLAYOFFS'



"Para el Valencia Basket sería un premio ganar el primer 'Playoff'. Si se dan circunstancias normales, tienes boletos para jugar Euroliga. Y no somos diferentes a otros equipos sin licencia A. Aquí solo hay tres equipos con licencia A. Estamos haciendo las cosas bien todos. De una forma muy reflexiva para, con un año tan complejo, llegar en la mejor condición al 'Playoff'. Tanto a nivel competitivo -hemos perdido dos de los últimos ocho partidos en Liga Endesa y han sido por dos y un punto- como a nivel de ir entrando jugadores como Ivan Buva, San Emeterio y Vives. Hoy incluso Vives ha tenido que jugar más minutos de los previstos. El trabajo de recuperación que estamos haciendo con Van Rossom y Rafa Martínez va por buen camino, después de esta primera toma de contacto de Rafa viernes y sábado. La que va mejor es la de Van Rossom, que tenía unas ganas de jugar hoy impresiontantes. Creíamos que era prematuro y que había mucho más que perder que ganar. Pero teneiendo unos jugadores con ese compromiso, vamos a llegar muy bien al 'Playoff'. Lo estamos demostrando con nuestro juego, nuestra defensa, la forma de tratar de explotar nuestras ventajas. Y porque creo que lo está reconociendo La Fonteta. Se está viviendo un magnífico ambiente en este último mes y yo creo que es porque estamos todos calentando motores para estar juntos. 9.030 que digo yo, porque el otro día estuvimos 30 cenando. Tenemos que estar juntos a tope para hacer un buen 'Playoff'".



FALTAS DE CONCENTRACIÓN AL FINAL

"El Barcelona ha sabido jugar sus bazas. Ha conseguido enlazar varios triples de mérito. También han tenido un par de acciones de tiro libre que les han dado facilidad para anotar. Una falta de San Emeterio, los tres tiros de Heurtel. Han contado con alguna situación que les ha dado posibilidad de anotar. Se han quedado en 71 puntos, por lo que nuestra defensa ha sido buena todo el partido. El punto negativo es que hemos hecho varias pérdidas evitables y eso nos ha condenado. Ha tenido más incidencia porque nos ha quitado confianza. Pero insisto, contra un Barça a tope y nosotros teniendo que adaptarnos, entrar jugadores, haber tenido la posesión para ganar es para estar contentos".



JUGAR CON JUNIORS EL JUEVES CONTRA ANDORRA

"No porque nos interesar llegar en buena condición. Además el EBA está jugando tres partidos este fin de semana en Marín, Pontevedra. Y si cuento cómo han ido físicamente algunos de ellos... También se les han juntado todos los problemas en la última semana. Luis Ferrando, Ion Galarza, Andrés Rico. Lo que tenemos que hacer es trabajar bien porque no se puede perder ritmo de cara a las fechas tan importantes que llegan. Ser precavidos con quien hay que serlo. Dar minutos a los que lo necesitan, pero ser precavidos. El partido de Andorra lo tenemos que jugar con tensión suficiente para llegar al 'Playoff' con la misma que veo ahora en el equipo, que es mucha".



MEJORES PARTIDOS DE LA TEMPORADA EN JUEGO Y NIVEL MENTAL



"El equipo tiene resortes y hoy no creo que hemos hecho el mejor partido. Hemos estado duros, con buen tono defensivo, hemos sido capaces de entrar en el cuerpo a cuerpo con el Barcelona, y eso ya sí son dinámicas de 'Playoff'. En ese sentido sí que ha sido un gran partido. No ha sido un partido de acierto porque nos faltaban los 'killers' de la línea de tres. Pero lo que sí que veo es que el equipo se agarra a los partidos. Cuando ha habido un momento que ellos han volteado el marcador, hace meses acabábamos perdiendo de ocho. Perdíamos poco en La Fonteta, pero cuando nos pasaba esto, no llegábamos al final con opción de ganar. En esto hemos crecido mucho en estos últimos meses. Nuestro equilibrio ofensivo-defensivo es mayor, pero nos falta algo de fluidez. Nos falta 'flow', y eso es muy importante. Es la clave. Para eso tienes que ser capaz de darle una a 'Dubi', y que él la saque al triple y todo el público se crezca un poco. Nos falta eso. Algunos han fallado el primer tiro y les han entrado dudas. Pero estoy seguro de que, cuando volvamos a disponer del equipo que teníamos hace 15 días, más las incorporaciones de Guillem Vives, de San Emeterio y de Buva, vamos a ir creciendo en el 'Playoff' de forma clara".



ÁRBITROS



"No hablaría de culpables. Cuando hay un arbitraje que no te gusta, y el de hoy a mí no me ha gustado, creo que estamos en el derecho para decirlo, con educación, con equilibrio y con cariño. Son gente que todos han mostrado una gran cercanía hacia mí recientemente y, aunque no me ha gustado el arbitraje, no creo que haya sido el culpable de la derrota. El Barcelona ha ganado y ha perdido el Valencia Basket".