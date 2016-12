Abdennour no vuelve hasta después de la Copa de África

El Valencia CF ya ha recibido la notificación oficial de la federación tunecina de fútbol: Aymen Abdennour está citado para la Copa Africana de Naciones, que se celebrará entre el 14 y el 5 de febrero en Gabón. Túnez quedó encuadrada en un grupo duro, con Argelia, Senegal y Zimbabue. El central debutaría el 15 ante los senegaleses y podría terminar la competeción el 23 de enero de 2017. En el mejor de los casos, si pincha, el zaguero no estará disponible para Cesare Prandelli durante prácticamente un mes.

Los internacionales convocados para la CAN deben estar ´liberados´ 15 días antes del campeonato. Precisamente, los tunecinos tienen un amistoso el 30 de diciembre ante la selección de Euskadi. en San Mamés. El Valencia volverá al trabajo, tras las vacaciones navideñas, el día 28 por la tarde. Visto y no visto. Todo hace pensar que Aymen irá directo con Túnez y no volverá a Paterna hasta después de la Copa de África. Si el equipo de Prandelli pasa el corte copero ante el Leganés, el central se perdería las sucesivas eliminatorias y una sucesión de tres partidos ligueros, como mínimo. Todo depende de la trayectoria de las ´Águilas de Cartago´ en tierras gabonesas. No estará seguro ante Osasuna (en Pamplona), Espanyol y Villarreal, en El Madrigal. Tres citas fundamentales –por todo lo bajo– para cerrar la primera vuelta.

Garay, Mangala y Santos

La participación de Abdennour en Gabón 2017 dejará la retaguardia del Valencia en botas de Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala y Aderllan Santos. Tres centrales para ocupar dos puestos. Tres, para tres puestos en caso de que Prandelli apueste por el sistema 5-3-2. El jugador nacido en Sousse ha sido titular los últimos cuatro partidos, como marcador por la izquierda y también en el eje –ante la Real– por las bajas de Mangala y Garay, que debe estar disponible para 2017. Los contratiempos físicos de la teoríca dupla titular advierten de la importancia del contratiempo. Después de brillar en el Mónaco como uno de los mejores centrales del fútbol francés, Aymen no ha enganchado en el Valencia, pero es un futbolista importante en la rotación. Cuestión de número.

Abdennour se pierde seguro el último tramo –caliente– de la primera vuelta y los octavos de final de Copa, salvo remontada del Leganés. Ese partido de vuelta ante el conjunto pepinero en Mestalla será su último encuentro hasta enero-febrero de 2017. El mercado y el Mestalla son las alternativas.