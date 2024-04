Jaime Latre repite en el VAR tras el penalti robado a Fran Pérez

El Valencia CF estuvo muy cerca de descender a Segunda División la temporada pasada y un momento clave para tratar de levantar el vuelo se vio envuelto en una gran polémica arbitral cuando tuvo que ver como no le pitaban un clamoroso penalti de Kessié sobre Fran Pérez en el Camp Nou. El colegiado del partido fue Alberola Rojas y en el VAR estuvo Jaime Latre, que repetirá este lunes para incredulidad del valencianismo. Así lo ha confirmado LaLiga en su designación semanal para la jornada 33.

Los de Rubén Baraja encaraban la jornada 24 ya metidos en puestos de descenso y necesitaban como el comer sumar puntos para salir del hoyo, ya que hasta la llegada del Pipo la sensación era de equipo verdaderamente muerto en todos los sentidos y al que el ‘estímulo’ de Voro González no hizo reaccionar. Los valencianistas encajaron primero, pero en la segunda parte la expulsión de Ronald Araújo les dio la oportunidad de media hora en superioridad numérica. Baraja dio entrada a Fran Pérez, que empezó a ser una amenaza para la defensa barcelonista y en una de sus apariciones en el área fue claramente derribado por el pie de Kessié.

Alberola Rojas no decretó pena máxima y todo el mundo esperaba una intervención del VAR por la claridad de la acción, pero Jaime Latre se lavó las manos y el Valencia continuó en la zona roja de la tabla durante una semana más. La derrota fue dura pero la imagen del equipo sirvió para que la autoestima creciera y fueran conscientes de que habían encontrado el camino hacia la permanencia en Primera División.

Para el encuentro del próximo lunes correpondiente a la jornada 33 sorprende que la RFEF haya designado exactamente al mismo responsable del videoarbitraje contando con un precedente negativo tan cercano en el tiempo de los Barça-Valencia. Sobre el terreno de juego, eso sí, estará De Burgos Bengoetxea, uno de los mejores colegiados de Primera División.

Un valencia diferente

Que el Valencia ya no esté con el agua del descenso al cuello esta temporada no significa que no tenga cosas muy importantes en juego este lunes en Montjuic. El de Baraja es el equipo revelación de la temporada y, en un ejercicio de madurez a contrarreloj suprema, el Valencia de los ‘chavales’ está en la carrera por Europa en la jornada 33 de la competición, algo que parecía un sueño antes de comenzar la temporada.

Por eso este equipo no puede permitirse ningún error arbitral en contra que les saque de esa pelea. Visitar al Barça y sobre todo al Madrid siempre es motivo de alerta y más con el precedente todavía cercano de la pasada campaña cuando el Valencia fue claramente perjudicado en el Camp Nou.

Crecimiento de Fran Pérez

A raíz del penalti no pitado por Alberola Rojas y Jaime Latre y el transcurso final de la pasada temporada, Fran Pérez ha dado un paso al frente en sus aportaciones al equipo. En esta presente campaña, el canterano valencianista está mostrando un enorme nivel de madurez sobre la verde campiña. Su habilidad con el balón y su capacidad para desbordar estando bajo presión convierten al jugador en un eslabón fundamental y un fijo para el esquema del Pipo Baraja.

El canterano maneja una gran cantidad de recursos futbolísticos. Además, cabe destacar que tiene una elevada capacidad para leer el juego en el desarrollo de los partidos. Actualmente, el jugador de 21 años suma un total de un gol y cuatro asistencias. Aunque sus números personales no lo reflejen, el futbolista tiene un elevado grado de importancia en la faceta ofensiva del equipo. A pesar de jugar en una demarcación que prioriza el ataque, el extremo valenciano posee una determinación y un compromiso defensivo notables. Según la plataforma de estadísticas Sofascore, Fran Pérez recupera un total de 3,4 balones por encuentro. Unos datos defensivos superiores a cualquier otro extremo o banda de la plantilla.

Cabe destacar, que al inicio del mercado de verano, el habilidoso atacante acaparó el interés de equipos de Segunda Divisón para hacerse con sus servicios. Sin embargo, la falta de refuerzos en los costados detuvieron la posible operación.

El hijo del ‘mítico’ Rufete está cuajando una temporada muy seria teniendo en cuenta que es su primer año en la máxima élite futbolística. Un rendimiento que le ha permitido debutar con la selección española sub-21. El estreno con la elástica nacional se produjo el ocho de septiembre de 2023. Con la ‘rojita’, también ha visto portería, concretamente en el enfrentamiento contra Kazajistán de la clasificación al Europeo sub-21. El atacante valencianista regateó a dos rivales para después sacar un disparo potenre y certero a la escuadra anotando así un ‘golazo’ desde fuera del área.

Una de las claves de la temporada del Valencia pasa por mantener la regularidad, y el joven extremo podría ser una de las llaves para afrontar el tramo final del calendario. Se espera que Fran Pérez continúe mostrando un nivel optimo y mantenga su progresión al alza. Su tarea ahora debe ser incrementar la aportación en cuanto a cifras.

Suscríbete para seguir leyendo