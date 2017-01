Mario Suárez dice que juega de central "porque otro no quiere"

El centrocampista del Valencia, Mario Suárez, ha insinuado en un mensaje a través de las redes sociales que jugó de central ante Osasuna este lunes porque otro jugador del equipo no quiso.

Un amigo suyo, @porras1981, le dijo al jugador madrileño: "Que les de por c.. a los ´haters´, y que te pongan de medio centro y no a tapar carencias de los demás". Y esta fue la respuesta de Mario Suárez: "Las críticas siempre están hagas lo que hagas, si tengo que volver a jugar ahí porque otro no quiere aunque no haya jugado nunca, jugaré, no tengo miedo ni preocupación. Ya cambiarán las cosas€ no todo lo que se ve es la realidad".





En esta foto que SUPER ha captado de la cuenta de Instagram de @porras1981 se puede apreciar a Mario Suárez en la parte superior izquierda, lo que hace pensar que hay cierta complicidad entre ambos.