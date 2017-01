Vinícius: "He vuelto para ayudar y trabajo para quedarme en el Valencia"

Vinícius Araújo volvió a jugar con el Valencia CF dos años y medio meses después. Tras tres cesiones, sin demasiada suerte, el delantero regresó hace unas semanas a la ciudad deportiva de Paterna, una vez finalizado su último préstamo al Sport de Recife. El delantero ha sido la novedad en el once de Voro para Balaídos, donde ha reivindicado su utilidad. El brasileño marcó el gol que sirvió el 1-1 momentaneo.



Vuelves a jugar, marcas y eres protagonista

La verdad es que me puse muy contento cuando supe que iba a jugar. Yo sabía que estaba entrenando bien y que estaba haciendo algunos goles en los entrenamientos; me estaba preparando para ayudar. Pese a todo, estoy triste por la derrota y por esa mala suerte que hemos tenido en la recta final. Aunque claro, estoy contento por jugar, ahora tengo que seguir trabajando. He vuelto y quiero quedarme... si me quedo espero tener la oportunidad de ayudar.



¿Estás ilusionado con tu regreso?

Claro, en mi primera etapa no tuve la oportunidad. No pude aportar porque no jugué. Hoy queríamos ganar, he marcado y estoy contento con mi actuación, pero puedo mejorar. El juego en Brasil es muy diferente y me tengo que adaptar.



¿Cómo te has encontrado tras jugar los 90 minutos?

Hacía mucho tiempo que no jugaba un partido completo. El campo estaba pesado, pero el balón se podía controlar bien? fue una pena la mala suerte de los minutos finales. Ahora tengo que trabajar más en los entrenamientos y estar preparado por si el equipo me necesita, ayudar.



¿Esperabas tener la oportunidad como titular?

No lo esperaba, pero sabía que estaba entrenando bien y estoy listo. Poco a poco estoy mejorando mi condición. Estoy contento y feliz. Nos toca trabajar pensando ya en LaLiga y salir el domingo a por los tres puntos



El gol es una inyección de confianza

Es importante, pero el Valencia es muy grande y tiene buenos jugadores. Soy consciente de la sabia dificultad, además llegaba de vacaciones. Aquí los defensas y la forma de marcar es más exigente.