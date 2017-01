¿Reunión del Valencia por Lautaro Martínez?

Lautaro Martínez es una de las mayores promesas de Argentina. El atacante de Racing es seguido de cerca por los grandes equipos de Europa y en el último año fue ligado incluso con el Real Madrid, equipo que ya trató de ficharlo. Pero el Valencia CF se guarda un as bajo el brazo.

Según la prensa argentina, Rolando Zárate, representante del talentoso argentino, tendría previsto reunirse con el Valencia CF una vez termine el Sudamericano sub 20 que se está disputando en Ecuador y en el que Martínez ya está brillando. El interés por el jugador no es nuevo, ya que como publicó SUPER, se trata de uno de los jóvenes a los que el club de Mestalla puso la etiqueta de 'futuribles' cuando el Valencia CF cedió a Rodrigo de Paul a Racing. La operación por el argentino trajo consigo una opción preferencial tanto por el propio Lautaro Martínez como por Carlos Valenzuela y Brian Mansilla siempre y cuando igualara la oferta formal de un tercer equipo. En el caso de Lautaro, esta no tendría que superar los 9 millones, ya que dicha cifra es la cláusula de rescisión actual de la perla argentina de 19 años. La salida de Vinícius Araújo supone la posibilidad de disponer de una plaza de extracomunitario, ya que el club cuenta sólo con Enzo Pérez y Aderllan Santos, ambos con ofertas para abandonar la disciplina blanquinegra en este mismo mercado de fichajes.