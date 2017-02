"Me da pena el Valencia porque es un club grande"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, afirmó que su equipo hizo un partido "redondo" y fue capaz de hacer en cada momento lo que debía. Tras la goleada a domicilio ante el Valencia por 0-4, señaló que es "muy difícil jugar tan bien" como lo había hecho su equipo y que supieron hacer daño a su rival.

Respecto a la situación actual del Valencia, el técnico vasco confirmó sentirse sorprendido: "Visto desde fuera no se entiende muy bien, pero claro, no sabes cómo estaban antes de venir los de ahora. Me da pena porque es un club grande, con toda la vida en Primera división. Están en un momento malo y viene desde temporadas anteriores".

También admitió que el rival no hizo un buen partido y que tenía muchas bajas en el centro del campo, pero opinó que el Valencia no está cerca del descenso, porque hay equipos con muy pocos puntos. "Además, intentamos que ellos no nos hicieran daño y tratamos de jugar por las bandas para sacar centros y lo que hemos intentado, lo hemos conseguido", prosiguió Mendilibar.

Sobre la expulsión del valencianista Carlos Soler indicó que no vio la jugada y que algo muy claro debe ver el árbitro para pitar penalti y expulsión en una jugada a balón parado en un área.