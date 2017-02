Voro: "Enzo se queda en el Valencia CF"

Voro González ha explicado en rueda de prensa su charla con Enzo Pérez tras el entrenamiento del jueves en Paterna. El técnico ha restado importancia a la charla pero ha asegura que el centrocampista argentino se queda en el Valencia y que está comprometido con el equipo. Además, ha explicado que el capitán se queda fuera de la lista de convocados al no estar al cien por cien de sus molestias en el sóleo. El técnico ha trabajado ya este viernes un once sin contar con el argentino.

El técnico también ha valorado la importancia de acabar los partidos con once jugadores, algo que ya ha transmitido en el vestuario, no quiere ninguna expulsión más, para volver al buen camino mostrado por el equipo en los compromisos ante el Espanyol y el Villarreal.

Estas son sus declaraciones:



Charla con Enzo

Ayer -el jueves- hable con Enzo en el césped pero también había hablado con otro jugador en el despacho, hablo con muchos futbolistas. Hable con el capitán de sus sensaciones, del equipo y de muchas situaciones pero un futbolista que está comprometido con el equipo y que lo va a dar todo. Se queda en el Valencia. Es el capitán. Y puede ser que yo mueva mas o menos los brazos, esas interpretaciones no las puedo controlar

Versión del Madrigal

Tenemos que recuperar el camino del Villarreal y el Espanyol, las dos últimas derrotas han sido una decepción pero son partidos que hemos acabado siempre con uno menos y eso condiciona. Lo bueno es que después de ver las dos caras del equipo sabemos cuál es el camino y tenemos una oportunidad de cambiar dinámica.

Fricciones en el equipo

El vestuario está bien, lógicamente con las derrotas la gente está cabreada y en los entrenamientos donde hay intensidad pueden haber fricciones, eso es normal. Es importante dar un paso atrás para dar dos adelante. No es importante eso, los jugadores hablan, los que se han equivocado reconocen el error y seguimos adelante.

Baja de Enzo

Tuvo problemas en Las Palmas, pidió el cambio, tiene malas sensaciones de no poder acabar los 90 minutos. Pensando en lo que nos viene, donde vamos a jugar en 15 días 5 partidos es importante no arriesgar y que se recupere y seguro que va a estar para el domingo que viene. Tomamos está decisión. Enzo jugó dos veces el año pasado en esta situación y tuvimos que cambiarle al descanso.

Orellana y cambio de sistema

Orellana puede jugar en cualquiera de los puestos de ataque. La diferencia de sistema es muy pequeña, lo marcan los futbolistas. No es un cambio de sistema, los futbolistas te cambian un poco el diubujo por sus características.

Situación anímica del vestuario

El grupo está responsabilizado y preocupado por la situación del equipo. Ante esto tenemos que jugar al máximo para competir bien, sabemos que dimos un paso adelante y en los dos útimos partidos uno atrás. Tenemos que recuperar la solidez, sabemos por dónde pero hay que tener en cuenta también que nos enfrentamod a un buen rival, sabemos de la dificultad del partido y lo importante es trabajar en los conceptos que hemos trabajado. Lo más importante es que el equipo se centre en recuperar la solidez y el tema de acabar con 11 jugadores, es fundamental porque siempre tienes tiempo para competir, jugar con uno menos penaliza, ya lo hemos hablado en el vestuario.

Betis

Está jugando bien, vimos el partido contra el Barcelona y faltó poco para que ganaran. El punto fuerte del Betis es que ha encontrado rendimiento sobre todo en casa y tienen asimilados los conceptos, tenemos que neutralizar al máximo sus puntos fuertes.

Enzo Pérez lesión

Me dice que sus sensaciones no son buenas, nota un punto de dolor. Valorando todo hemos decidido que se quede. Los que van a jugar lo van a dar todo igual, va a estar para el próximo partido seguro. Es un jugador que no ha entrenado con normalidad durante la semana

Enzo futuro

Mi sensación es que se va a quedar en el Valencia para ayudar al equipo como jugador importante que es.

Cambio en la portería

Todos los jugadores tienen que competir a alto nivel y hay competitividad en todos los puestos. Es verdad que nos estan haciendo goles y hay que analizar el por qué. Nos esta penalizando mucho el acierto del rival. Esto es una dinámica que arrastramos durante toda la temporada. Si tiene que haber un cambio lo habrá pero siempre pensando en el bien del equipo.

Defensa. Santos o Abddenour

Las dos son una opción buena. Abddenour stá entrenando muy bien y Santos también, las dos opciones son buenas y dan garantía para el equipo. No me preocupa en exceso la falta de ritmo.

¿Qué le falta al equipo para acabar con 11?

El futbolista está dentro del terreno de juego con un intensidad y pararse a veces cuesta. El ejemplo es la expulsión de Munir. Soler es una reacción institiva a una acción anterior. Tienen que aprender a manejarlas. No vamos a hacer un drama de esto, ha coincidido que dos expulsiones seguidas y en dos partidos que nos han condicionado de forma grave.

¿Enzo qué le ha transmitido?

Él me ha dicho que está comprometido. Con Enzo hablo cosas del equipo, es un jugador que ha dado la cara y sé lo que va a dar al equipo.