Cinco valencianistas entre las candidatas al once ideal

LaLiga, en colaboración con los clubes y los aficionados, busca el once ideal de la competición. La Liga Iberdrola ha llegado a su fin y llega el momento de premiar a las mejores. Después de una primera fase de votación, en la que el entrenador y la capitana de cada uno de los 16 clubes de la máxima categoría (Cristian Toro, Ivana Andrés, Andrés Tudela y Sonia Prim, en el caso de Valencia Femenino y Levante respectivamente) han elegido a su once ideal, sin poder votar a una jugadora de su club, ahora le toca a los seguidores. Superada la elección inicial, las futbolistas con más votos se someten ahora a la opinión de la afición. A través de la página web de LaLiga, los usuarios podrán elegir a la mejor portera, la mejor zona defensiva, la mejor línea de medios y la mejor línea atacante, tomando como base el sistema 1-4-3-3. La votación se cerrará el próximo lunes 12 de junio y un día después se hará público el once ideal, en la semana de las semifinales y la final de la Copa de la Reina, donde el Valencia está en semifinales. Tanto los votos de los clubes (primera fase) como los de los aficionados (segunda) computarán al 50 por ciento.

Cinco valencianistas están entre las candidatas al once de la temporada 16/17. Entre palos, Tiane Endler compite con las dos guardametas internacionales de la Roja: Lola Gallardo, del Atlético de Madrid, y Sandra Paños, la exgranota del Barcelona. Tiane ha irrumpido como un ciclón en España, siendo la portera menos goleada de la Liga Iberdrola. La también capitana de la selección femenina de Chile encajó solamente nueve goles en 23 partidos, con un coeficiente de 0,39 tantos en contra. Un éxito con muchas felicitaciones. Entre ellas, la de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en su cuenta personal de Twitter: «Felicitaciones por el premio a la arquera menos batida de la liga española de fútbol femenino. ¡Otra mujer chilena que destaca!». Endler se retiró del terreno de juego sin encajar gol en dieciséis encuentros. «Es un orgullo ser la primera y demostrar que en Chile y en Sudamérica hay mucho talento», comentó la jugadora en declaraciones que recogió la prensa de su país.

El temporadón de Tiane es gracias también al rendimiento excelso de sus compañeras, sobre todo las que componen la retaguardia. Normal que entre las siete candidatas haya dos valencianistas: la capitana Ivana Andrés y la brasileña Joyce Magalhaes. Además de la exblanquinegra Leila Ouahabi, la también barcelonista Marta Torrejón y las colchoneras Mapi León, Kenti Robles y Andrea Pereira. La nominación de Ivana endulza el mal sabor de boca de la lesión en la clavícula que sufrió en los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Athletic. Joyce, reconvertida esta temporada al carril del '3' con un rendimiento espectacular, se unió al aluvión de cariño a la de Aielo de Malferit con unas palabras en su perfil de Instagram. «Ahora nos toca devolverte todo lo que nos has dado. Esta lucha, esta Copa va por ti mi capi», concluye el extenso escrito de Joyce.

Entre las posibilidades a votar en la línea de tres de la medular está Claudia Zornoza, una de las jugadoras más talentosa de la Liga Iberdrola y la canalizadora del fútbol combinativo de un Valencia que sueña en grande en la Copa de la Reina. La competencia en esta demarcación también es tremenda, ya que hay cuatro que apuntan a la inminente Eurocopa de Holanda: las barcelonistas Alexia y Vicky; además de Amanda, el alma del Atlético, y su compañera de equipo Silva Meseguer. Completan esta lista las prometedoras Patri Guijarro (Barcelona) y Maite Oroz (Athletic).

Para el gol, hay muchísima pólvora, además de la gallega Mari Paz. Jenni Hermoso, la máxima goleadora de la Liga Iberdrola por segundo año seguido, Sonia Bermúdez, que también superó la treinta de goles, la granota Charlyn, la vallecana Natalia Pablos, la donostiarra Nahikari y Martín-Prieto, la referencia del Sporting de Huelva.