El Valencia CF ofrece a Dani Parejo... a la desesperada

La incógnita sobre el futuro de Dani Parejo en el Valencia CF empieza a despejarse poco a poco y la solución a la misma parece ir encaminada a su salida en este mercado de verano, a juzgar por los últimos movimientos que se han detectado en torno al futbolista. Todo apunta a que la decisión inicial de buscar una salida al centrocampista, así como a otros referentes del equipo que lleva dos temporadas rozando los puestos de descenso, no ha variado definitivamente con la llegada de Marcelino García, a pesar de que es un futbolista que gusta al nuevo entrenador y en las primeras reuniones de planificación se contempló la opción de que se quede. Una idea que, después de la cita que se produjo en la ciudad deportiva con sus agentes a finales del mes de mayo, quedó a expensas de lo que dictaran tanto el mercado como el propio jugador.

Semanas después de aquel encuentro entre José Ramón Alexanko y Mateu Alemany con Margarita Garay y Gustavo Cañizares, representantes de Bahía Internacional y del propio Parejo, el Valencia CF está buscando salida en el mercado para el jugador de Coslada. De hecho, según ha podido saber SUPER, la realidad es que ya ha sido ofrecido a más de un club importante, señal de que el jugador no ha cambiado de opinión y su posible salida sigue su curso. Parejo ya quiso abandonar el Valencia CF el pasado verano, cuando el club le cerró la puerta al considerar que la oferta del Sevilla no era suficiente y, además, la actitud del futbolista para forzar su salida no fue correcta ni respetuosa.

Entonces se quedó, pero después de ser señalado y castigado, contra su voluntad y con el compromiso de la todavía presidenta Layhoon Chan de que facilitaría en la medida de lo posible una solución a partir del mercado de invierno, es decir en enero pasado. Al final, pese al escándalo del vídeo grabado en una discoteca, no se dieron las condiciones para su salida, sobre todo por la complicadísima situación en que se encontraba el equipo, en puestos de descenso tras la dimisión primero de Cesare Prandelli y después de García Pitarch.

Parejo y Cancelo

Todo apunta a que el momento será definitivamente ahora, aunque todo está en función de las ofertas porque la idea del club es obtener una cantidad importante por el traspaso, no menos de 15 millones de euros. De la posible venta de Parejo y la de Joao Cancelo, más allá de lo que puedan dar de sí otras salidas más complicadas, tiene que salir una inyección económica importante que permita acometer los fichajes necesarios para renovar la plantilla. Las prioridades, reforzar el centro de la defensa y la posición de ´6´, en las que al valencia le están pidiendo cantidades similares por los futbolistas que ha tanteado.

¿Qué salidas tiene Dani Parejo? En España, según los movimientos que se aprecian en las últimas semanas, la del Sevilla es la más firme, visto que al menos de momento no entra en los planes de los tres clubes que más podrían poner sobre la mesa por él, Real Madrid, Atlético y Barcelona. En enero el centrocampista rechazó una oferta importante para marcharse a jugar en la liga de China, posibilidad que al parecer sigue sin entrar en sus planes. Sus agentes, en cambio, sí barajan opciones en la Premier League, a falta de que se concreten en una oferta. El Valencia la espera.