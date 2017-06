Maksimovic, nuevo fichaje del Valencia, empieza de ´seis´

Serbia no vivió un estreno fácil ante Portugal. Tuvo opciones, pero no pudo golpear y sí le golpearon. En ese contexto, Nemanja Maksimovic tuvo 90 minutos de sufrimiento. Después de una segunda parte de la temporada en la que sólo ha tenido un partido, precisamente con la Sub-21 serbia ante Suecia en Marbella, el centrocampista volvió a la acción en Polonia. La Eurocopa es un escenario de reivindicación y acción. Los aficionados del Valencia empezaron a conocerle un poco mejor el sábado por la tarde. Maksimovic formó en el doble pivote de Lalatovic junto a Grujic, mediocentro del Liverpool. Nemanja ejerció de seis, de figura más posicional. El valencianista exhibió algunas de sus cualidades y confirmó su versatilidad: puede aparecer en la sala de máquinas como hombre más defensivo o romper de área a área. No fue su mejor actuación, pero hay que entender su situación. Primero, no es un pivote natural. Dos, parecer oxidado es normal después de tanto tiempo sin competir con regularidad.

Cuatro balones recuperados y un 78% de acierto en el pase son estadísticas muy pobres para un futbolista en su posición. Los números son fríos. Maksimovic demostró que puede sumar, pero no ofreció nada especial respecto al perfil de otros futbolistas del Valencia en esa posición. Por ejemplo, Álvaro Medrán. Marcelino ha confesado que no conoce al serbio. La declaración sorprende y marca tendencia. Este martes, ante Macedonia, Maksimovic tendrá otro oportunidad para mostrarse y coger ritmo.

Maksimovic ofreció equilibrio y colocación. Estuvo bien en los duelos áreos y confirmó que no es un organizador. Lalatovic obliga al valencianista a estar atado cerca de la base, donde no es un jugador diferencial. El serbio mejora su rendimiento con libertad para ir y venir, para recorrer el centro del campo de área a área, donde explota su llegada. Ante Portugal, Nemanja dio un primer paso.



Cancelo va bien

El efecto producido por Joao Cancelo fue mucho más positivo. El equipo le acompaña y parece que afronta el campeonato con la mentalidad adecuada. Buena noticia para él y para el Valencia. La próxima cita del cuadro luso será ante España mñana. Habrá un Gayà-Soler contra Joao. El duelo, uno de los partidos estrella de la fase de grupos medirá directamente a los valencianistas. Será un lateral contra lateral. La crítica portuguesa ha destacado el partido de Cancelo y ha colocado al valencianista entre los mejores. La publicidad es perfecta. La intención del club es hacer caja con Joao y la Eurocopa Sub-21 es una ventana ideal para promocionarse. Martín Montoya es el lateral derecho de Marcelino. Cancelo sería la opción B, incluso optaría al extremo, una posición que no motiva a Cancelo. El portugués quiere ser lateral y desde esa posición empezó a reivindicarse ante Serbia.

El primer partido de Portugal confirmó que Cancelo, enchufado, es uno de los mejores jugadores de su generación en la posición. Mañana, los ojos de todos los cazatalentos de Europa estarán clavados en el Portugal-España. Campeón contra campeón, Cancelo ante Gayà y Carlos Soler.