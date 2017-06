Estas son las peticiones de Marcelino a Peter Lim

Mientras Mateu Alemany desgranaba la cruda realidad de la planificación de este verano en el Valencia CF, Marcelino García ponía rumbo a Singapur para verse con el máximo accionista de la sociedad. Es el primer encuentro entre Peter Lim y el nuevo entrenador del Valencia CF a pocos días ya de que dé comienzo el trabajo de pretemporada en Paterna. Se marchaba acompañado por las dos personas de confianza de Meriton en el club tras la salida de la presidenta Layhoon Chan, Anil Murthy y Kim Koh, una cita a la que no han acudido ni el director general ni el director deportivo. Lim vuelve a ser fiel a su estilo y busca el trato directo con el entrenador, como ya ocurrió con Nuno, Neville y Prandelli con la única excepción de Ayestaran, que como ya sabemos después de la visita le duró cuatro partidos.

Marcelino entra en el mundo Lim y de su capacidad de convicción dependen muchas de las claves del Valencia 2017/18, que necesita un compromiso firme por parte del máximo accionista para activar la remodelación de la plantilla. ¿Qué posibilidades hay de que esta cita cambie el panorama que presentó el director general con respecto a los fichajes y a las salidas? Tanto Marcelino como Alemany saben que la confección de la plantilla va a ser una carrera de fondo, pero de las dotes de persuasión del asturiano depende que el propietario dé su visto bueno para que se pueda acelerar alguna incorporación que los técnicos consideren prioritaria y que se tiene que hacer ahora. Sería algo así como lo ocurrido hace un año con el fichaje de Nani, que tenía una fecha límite y había que dar el OK para hacer la operación en junio aunque, de hecho, no se le pudo dar de alta hasta que salieron futbolistas de la plantilla en agosto.



Compromiso

Antes de firmar su contrato, Marcelino García exigió un compromiso firme por parte del club de hacer cambios estructurales en un vestuario que acumula dos años de malos resultados, con salidas y fichajes importantes. Un proceso que según su manera de ver, y así se lo ha transmitido al dueño, era importante ponerlo en marcha lo más pronto posible, incluso antes de ponerse a trabajar en los campos de entrenamiento. El entrenador asturiano, sin embargo, regresará este jueves de Asia a poco más de una semana para que comience la pretemporada y la operación salida apenas ha comenzado. Marcelino trasladó en esta cita a Peter Lim que, cuanto antes se cambien las caras en el vestuario, más garantías de éxito habrá cuando empiece a rodar el balón.

Murthy, Koh y Marcelino llegaron al país asiático pasada la medianoche del lunes después de muchas horas de viaje. La primera cita con Peter Lim estaba prevista para este martes y, a juzgar por lo ocurrido otros años, cenarían juntos para que máximo accionista y entrenador pudieran conocerse acompañados por los dos ejecutivos colocados por Lim en el Valencia CF, que son además los que están en contacto permanente con el propietario a través de llamadas y mensajes. A partir de ahí, tal como manifestaba Mateu Alemany en una entrevista a Deportes Cope València, «él está en Singapur para explicar claramente lo que pretendemos y cómo conseguirlo».

En este entrevista, por cierto, el director general dejaba algunas declaraciones sobre esta operación salida como «tenemos muy claro lo que queremos, los jugadores que no queremos que salgan y los que deben salir», o también «Alves, Enzo y Negredo no son un problema. Los dos primeros son capitanes del club. No he hablado con Parejo, tiene contrato en vigor. Lo que sucedió con él el año pasado no va a volver a suceder» y, claro, «si el equipo vuelve al trabajo y alguno de los que no deba estar no ha salido, habrá que buscar una solución».

Pero, sobre todo, llama la atención otra en la que afirma que «el concepto intransferible no lo entiendo bien desde que hay cláusulas de rescisión, estudiaremos cualquier oferta».