La Portugal de Cancelo, eliminada de la Eurocopa Sub' 21

Joao Cancelo está fuera de la Eurocopa Sub' 21. El portugués ha quedado eliminado a las primeras de cambio en la fase de grupos. La selección lusa ha ganado (2-4) a Macedonia en la última jornada, pero no con la diferencia de goles suficiente para convertirse en el mejor segundo del campeonato. La goleada del jueves de Eslovaquia -segundo del grupo A- a Suecia le exigía a ganar por tres o más goles para seguir optando a la segunda plaza. No ha sido así. Está en la calle.

Mejor le fueron las cosas a Soler y Gayà. Al debut oficial de Carlos con la Selección Española Sub' 21 solo le faltó el gol. El mediocentro del Valencia jugó de inicio en el once titular de Albert Celades y lo hizo prácticamente todo bien. Lo único que no tuvo es puntería para redondear la noche con un gol. La tuvo dos veces en su pierna derecha. La primera en un mano a mano que quiso resolver levantando el balón por encima de Manojlovic. La segunda, casi más clara, en un remate casi a puerta vacía al segundo palo después de una asistencias de Oyarzabal. Una lástima.

Carlos no las metió. Sin embargo, generó ocasiones y, lo más importante, participó en la sala de máquina de la 'Rojita' junto al 'groguet' Rodri en la posición de '6' y el propio Carlos y Denis Suárez como volantes. A España le bastó con un equipo de suplentes -Celades reservó a todo el equipo titular que jugó contra Portugal de cara a las semifinales- para ganar a Serbia. El gol llegó en el minuto 38 gracias a una combinación perfecta entre Williams y Odriozola con pase final para la llegada desde atrás de Denis.

José Luis Gayà volvió al lateral izquierdo titular al mismo nivel que en el primer partido del torneo contra Macedonia. No se entiende su suplencia frente a Portugal. El de Pedreguer dio salida de balón por su banda y se sumó al ataque con un par de asistencias interesantes y un disparo desde la frontal a la media hora. Maksimovic, por su parte, dijo adiós al torneo con una actuación correcta. Mejor en la contención que en la creación. Probó a Pau López con un disparo con el exterior en la segunda mitad y acabó de capitán por la expulsión en el 41 de Djurdjevic. Su equipo dio la cara hasta el final a pesar de la derrota, pero el que sumó los puntos fue España. Y van nueve de nueve. Pleno. El próximo martes, la semifinal.