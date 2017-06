El Valencia CF cierra con River la venta de Enzo Pérez

En las últimas horas Valencia CF y el club millonario ultiman el traspaso del centrocampista de 31 años, que según medios argentinos está ya muy cerca de convertirse en jugador de River Plate para las tres próximas temporadas. El centrocampista estaría viajando ya hacia buenos Aires para firmar su contrato y salvo sorpresa mayúscula no estará la próxima semana en el inicio de la pretemporada a las órdenes de Marcelino.

No hace ni 24 horas el presidente de River Plate declaraba en Argentina que "de Enzo Pérez nunca hemos hablado nada. Una cosa es que yo diga que no viene y otra cosa es que diga que no queremos. ¿Cómo hacemos para pagar la cláusula de salida que tiene en Europa?". Pura estrategia para rebajar el precio del futbolista, que está decidido a cumplir su sueño de regresar a Argentina para jugar en River.

La salida de Enzo, junto a las de Alves y Negredo, son las máximas prioridades del Valencia para aligerar su coste de plantilla y cumplir el deseo de Marcelino de cambiar radicalmente los referentes del vestuario. Para darle salida el club ha rebajado sus expectativas y, aunque no hay cifras oficiales, el acuerdo puede cerrarse alrededor de los cuatro millones de euros.

Por el momento, ninguno de los dos clubes ha hecho oficial el acuerdo.