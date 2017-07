Marcelino saca la báscula desde el primer día de trabajo

El Valencia arrancó la pretemporada con una lista de citados plagada de descartes. Es el momento de comprobar si los jugadores han cumplido con las recomendaciones que les trasladó el técnico antes de que se marchara de vacaciones,

mucha agua, frutas y verduras, nada de fritos y rebozados y, por supuesto, evitar el alcohol. Marcelino va a ser muy duro en este aspecto, quiere a los jugadores muy finos, en su peso ideal, para optimizar el rendimiento al máximo.

Con la vuelta a la ciudad deportiva de Paterna de Negredo, sin Marcelino todavía -se incorporará el viernes- y con exhaustivo chequeo médico y físico del doctor Pascual Casañ. Los primeros 16 futbolistas en llegar a las instalaciones fueron Jaume, Montoya, Garay, Abdennour, Vezo, Rober Ibáñez, Parejo, Maksimovic, Bakkali, Medrán, Rodrigo, Orellana, Nando, Santi Mina, Zaza y Negredo. Algunos de ellos están en la lista de la operación salida y, aunque Marcelino ya no quería contar con ellos en pretemporada, de momento se han incorporado a la disciplina valencianista, a la espera que se resuelva su futuro. Solo Jaume, Montoya, Garay, Rodrigo y Zaza parecen con el sitio asegurado y ni así parece.

Los jugadores, convocados a las ocho de la mañana, se sometieron a una batería de pruebas médicas y físicas antes de viajar el próximo 8 de julio al ´stage´ de Évian-Les-Bains en Francia. Así lo harán hasta el próximo viernes en el primer entrenamiento de campo del verano. Los futbolistas se irán sometiendo entre el lunes y el jueves a completas analíticas, pruebas antropométricas y cardiológicas, tests de esfuerzo, estudios podológicos y nutricionales, entre otros controles físicos y médicos. Va a ser una tónica habitual durante la temporada porque Marcelino es un meticuloso de la preparación física. El doctor Casañ, experto en fisiología y profesor de la Universidad Católica de Valencia, se llevó al equipo a las Clínicas Universitarias de la UCV para comprobar el estado de forma de la primera plantilla. La báscula para saber el peso de los jugadores fue lo de menos. Los jugadores se sometieron en concreto, a una ergoespirometría -para determinar sus umbrales aeróbicos y anaeróbicos- y el habitual test de lactato, realizado sobre una cinta rodante. Una prueba para conocer de forma objetiva el estado de forma del deportista y sus modificaciones con el entrenamiento, así como aportar datos individuales para planificar las intensidades óptimas de entrenamiento en sus distintas modalidades.

No hubo cara a cara de Negredo y los descartes con Marcelino porque el técnico no se incorpora hasta el viernes. Negredo se paró para firmar autógrafos y hacerse fotos con algunos aficionados que se habían desplazado hasta allí con una pancarta. Llevaba sin aparecer por Paterna desde el pasado 17 de julio de 2016, cuando se marchó para viajar hasta Middlesbrough para sellar el acuerdo de cesión por una temporada al club inglés. Su futuro está en el aire. Mientras tanto, es uno más en Paterna. Marcelino no estuvo, pero sí su cuerpo técnico. Allí estaba su segundo Rubén Uría, el preparador físico Ismael Fernández y el readaptador Sergio García, hijo de Marcelino. Un nuevo equipo de trabajo al que se unen los hombres de Voro: Chema Sanz como técnico asistente, José Manuel Otxotorena como preparador de porteros y Borja Fernández como asistente del preparador de porteros. Paco Camarasa ejerció las funciones de delegado, algo que ya hace desde la semana pasada citando a los jugadores. Casañ se estrenó como nuevo médico del primer equipo junto a Luis Silvestre y bajo una estructura que dirigirá el doctor Luis González Lago. El primer jugador en abandonar las instalaciones fue Bakkali pasadas las diez de la mañana. Hasta el viernes continuarán los test físicos y médicos a los jugadores de la plantilla valencinaista.