El drama de Sito: adiós a la pretemporada

La mala suerte se ha cebado con Sito. Otra vez las lesiones se cruzan en su camino. Esta vez en un momento clave de su carrera deportiva cuando se había ganado el derecho de luchar en pretemporada por convencer a Marcelino García Toral y hacerse un hueco en el primer equipo. Poco le ha durado el sueño al extremo izquierdo. El alcoyano, que se incorporó el viernes al grupo junto a Lato y el reto de canteranos, ha recaído de su lesión muscular y estará alrededor de 3/4 semanas apartado de los terrenos de juego.

Es decir, no viaja al 'stage' de Evian Les Bains (Francia, se pierde la pretemporada y por tanto sus opciones de quedarse en el primer equipo se reducen sensiblemente. Una pena porque se trata de un jugador en el que el club tiene muchas esperanzas depositadas. De hecho, el pasado mes de mayo amplió su contrato con el Valencia hasta junio de 2020. Sito ya se perdió por culpa de esta misma lesión muscular las eliminatorias de promoción de ascenso a segunda contra el Real Murcia y el Albacete. El golpe ha sido duro, pero el jugador ya ha comenzado su particular cuenta atrás para volver a los terrenos de juego cuanto antes. Las lesiones no podrán con él.