"Sólo nos ha faltado el ´punch´ definitivo"

Marcelino ha dejado un visión clara del partido. El míster asturiano considera que el Valencia sigue creciendo y se ha mostrado satisfecho por la línea competitiva. Además, ha reforzado el valor de conceder muy poco al Levante.

¿Que valoración hace del partido?

Creo que hemos jugado un gran partido, en el que hemos salido a por la victoria desde el principio y en que hemos dominado el juego y generado ocasiones, pero sin acierto de cara a gol, cuando sí hemos generado algunas situaciones claras. Era un partido difícil, contra un gran rival, en su campo, y hemos competido a gran nivel. Lo que ha definido el resultado y las victorias es el acierto, pero me quedo con que hemos competido a gran nivel y con una progresión€ hay un camino y tenemos que seguir insistiendo.

Tras cuatro jornadas, todavía sigue invicto, pero lleva tres jornadas sin ganar ¿con qué se queda?

No estoy preocupado por llevar tres jornadas sin ganar, pero me hubiera gustado haber ganado más partidos. Si es verdad que en todos los partidos hemos tenido opciones de ganar, menos contra el Atlético. Hoy no puedo estar disgustado, hemos jugado a gran nivel y sólo nos ha faltado macar. Además, el adversario nos ha generado muy poquito cuando venía produciendo muchas situaciones. Eso demuestra nuestro nivel competitivo. Hemos generado situaciones de ataque muy buenas, pero nos ha faltado el punch definitivo para acertar€ pero eso no empaña el trabajo del equipo, que creo que ha sido muy bueno.

Ausencia de Zaza

Ha sido por decisión técnica. Apuesto por los que considero mejores para cada partido a partir de la suma de entrenamiento, competición y análisis del rival para decidir. Me puedo equivocar o acertar, pero intento acertar y buscar los jugadores adecuados para ganar.

Hemos visto a Guedes en las dos bandas€ todavía no como delantero.

Lo hemos visto en las dos bandas porque tienen libertad. Guedes creo que ha venido para jugar en banda, aunque veremos cual es su evolución y donde esta más cómodo según nuestra idea. Esta en proceso de adaptación a un equipo nuevo, a un campeonato nuevo y a una forma de trabajar nueva, pero estamos muy contentos con las ganas y la ilusión de los nuevos. Les ubicaremos en el espacio que consideremos. Intento elegir a los once mejores y luego unos jugarán y otros no.

Visto el partido, ¿se ha equivocado con el recambio de Zaza? (Santi Mina)

Por supuesto, creo que he acertado. Santi ha tenido una participación muy alta en el juego táctico. Sabemos como juega el Levante y tengo claro que ha sido un acierto viendo el resultado del partido. Viendo cómo ha jugado Santi y como ha jugado Simo, no tengo dudas de que volvería a tomar la misma decisión.

¿Preocupa la falta de gol?

Hemos metido pocos goles, pero no generamos pocas ocasiones, el dato no es exacto. Los números de cuatro partidos, tras jugar contra Atlético y Real Madrid, dicen que sí hemos generado ocasiones€ en algunos partidos suficientes para ganar y ganar con holgura, pero no hemos estado acertados. Vamos a seguir trabajando e insistiendo, confiamos en nuestros delanteros y en nuestros centrocampistas porque la labor de meter goles, como la de defender, es de todo el equipo. Creo que vamos a mejorar en esa faceta como estamos mejorando en todas las líneas. La confianza es total en que vamos a marcar goles.

Has hablado con Muñiz.

Nos hemos felicitado€ hemos tenido la virtud de haber dominado y haber hecho que tuvieran menos ocasiones que en partidos anteriores en casa. Eso es mérito nuestro. Me voy satisfecho por todo lo que hemos generado y lo que no hemos dejado generar al rival.