Marcelino planea apostar por Carlos Soler para suplir a Kondogbia

El valencianismo no deja de darle vueltas a la cuestión desde el momento en el que se produjo la expulsión de Kondogbia en Anoeta. La pregunta está en el ambiente. ¿A quién elegirá Marcelino para tratar de arreglar el boquete que escarba la ausencia del centrocampista francés en su alineación para enfrentarse este domingo al Athletic en Mestalla? La decisión gira ni más ni menos que en torno al futbolista referencia del equipo, un tema sensible. El asturiano no ensayó nada sobre el césped de Paterna –ayer los titulares se ejercitaron en el gimnasio mientras que los suplentes realizaron partidos reducidos– en la vuelta del equipo al trabajo pero según ha podido saber SUPER, y aunque todavía quedan por delante cuatro entrenamientos, a estas alturas de la semana Marcelino tiene una idea clara en su cabeza. Sus planes pasan ahora mismo por alinear a Carlos Soler como mediocentro.

La apuesta, que podría comenzar a tomar forma a partir del entrenamiento de hoy, cuando está previsto que trabajen todos juntos, es la continuidad de algo que ha venido enseñando Marcelino desde el momento en el que empezó la Liga, siempre en las segundas partes. Al mismo tiempo que el futbolista adaptaba sus condiciones a la banda el técnico ha venido eligiéndolo siempre como primera opción para desenvolverse en el centro cuando no estaba uno de los actores principales, como si estuviera preparándolo para este momento. Hasta ahora ha ocurrido en tramos puntuales de algún partido pero el domingo podría ser momento de darle una oportunidad de verdad en la posición donde su evolución advierte que puede terminar por tomar el mando. En la primera jornada ante Las Palmas el asturiano retiró a Medrán en el 73´ –en un contexto favorable, con el partido ya ganado– y ubicó a Soler, que actuó junto a Parejo durante algo más de un cuarto de hora, hasta que sustituyó a este último en el 89´ para dar entrada a Maksimovic, que disfrutó de los últimos segundos más el descuento. La semana pasada lo volvió a hacer ante el Málaga, repitiendo además el mismo orden de sucesión en la línea de centrocampistas: Soler por delante de Maksimovic, al que el cuerpo técnico reconoce todavía dentro de un proceso de adaptación tras seis meses sin jugar y haber llegado procedente de una liga menor.

En el 65´, también con la victoria en el bolsillo, Marcelino decidió oxigenar a Kondogbia: Soler volvió a ser la segunda unidad. Jugó 25 minutos con Parejo, hasta que el técnico retiró a este, nuevamente por el serbio. El ´18´ aportaría creatividad, personalidad, juego y llegada. Tiene ida y vuelta y a diferencia de Kondogbia puede acelerar la jugada y tiene capacidad goleadora. Sería, eso sí, un examen para su capacidad defensiva: un simulacro competitivo de alto nivel ante un rival de primera magnitud para probar que no está tierno para asumir responsabilidades en el centro del campo. El Valencia CF formaría con un centro del campo de un perfil súper ofensivo y creativo, con Guedes y Pereira en bandas; el partido exigiría a Soler y a Parejo un alto nivel en cuanto a precisión, solidez, recorrido, recuperación, intimidación y juego aéreo, todas virtudes de Kondogbia.

