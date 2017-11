"Celebrar un gol con una peluca no es tarjeta amarilla"

Victoriano Sánchez Arminio habló en la noche del lunes sobre la polémica del partido entre el Valencia y el FC Barcelona en los micrófonos de la Cadena Cope, donde defendió la actuación del colegido Iglesias Villanueva especialmente en su decisión de no amonestar a Rodrigo Moreno en la celebración del gol.

Según explica el presidente de los árbitros, no hay motivo para mostrar tarjeta amarilla por el hecho de ponerse una peluca naranja en la cabeza: "No es amarilla, no es nada en absoluto. No se ha tapado la cara, no se ha quitado la camiseta. Nada en absoluto, Y menos cuando era un homenaje a una persona tan querida en València".

Le preguntaron, claro, por el gol que el árbitro no concedió a Messi cuando el balón había rebasado totalmente la línea: "Hablé con el árbitro, sé lo que han sufrido él y sus asistentes, las vueltas que han dado en la cama. Quiero dejar claro que es una jugada muy difícil de ver. Si no dieron gol, es porque no lo vieron, eso que nadie lo dude, porque son grandes profesionales".

Sánchez Arminio confirmó además que no habrá 'nevera' para Iglesias Villanueva por lo que califica un "error de apreciación, no puede haber nevera porque no vio la jugada. Si fuera por un error técnico, podía ser, pero por una apreciación no se le puede castigar".

Ni una palabra sobre otras acciones del partido como las protestas airadas de los jugadores del Barcelona al àrbitro al no conceder el gol ni los insultos de Suárez a los asistenes cuando le señalaban fuera de juego. Ninguna tarjeta se llevó el Barça por cuatro el Valencia.

El presidente reivindicó la utilización del 'Ojo de Halcón' en los estadios españoles y culp La Liga: "Hay estadios que tienen la tecnología porque la usan para Champions. ¿Por qué no se usa entonces? Si La Liga quisiera, podríamos tener 'Ojo de Halcón' la semana que viene".