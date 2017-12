El Valencia CF ya negocia el fichaje de Sandro

El fichaje de Sandro Ramírez por el Valencia comienza a tomar forma. Según ha podido saber SUPER, Marcelino García Toral y Mateu Alemany pusieron el nombre del delantero canario sobre la mesa en la reunión mantenida el pasado jueves con Peter Lim en el Hotel Las Arenas y el propietario ya es plenamente consciente del interés de los responsables de la parcela deportiva en hacerse con el futbolista del Everton, objetivo número uno para reforzar el ataque el próximo mercado inviernal. Sus cualidades convencen a Marcelino, Alemany ya ha sondeado su predisposición a salir en el mes de enero con su entorno más inmediato y Lim, que le adivina un impacto positivo, apoya su fichaje. El Valencia va a por Sandro y la negociación ya está en marcha.

La fórmula está todavía por definir pero el boceto de su fichaje está hecho. Las primeras conversaciones hablan de una operación planteada como una cesión con opción de compra y en la que el Everton se haría cargo de una parte de su elevada ficha: les viene a costar sobre los 6 millones por temporada. Esa es la idea con la que trabaja a día de hoy el Valencia, sujeta, claro, a la postura que adopte el club inglés y a cómo se desarrolle la negociación en las próximas semanas.



El primer paso está claro. En el club manejan alternativas por si se pone imposible pero el ex del Málaga es el elegido. Lim puso rumbo de vuelta a Singapur en la jornada de ayer con la convicción de que el Valencia apurará las opciones de traer a Sandro. Lo hizo después de mantener una última reunión de trabajo con Alemany en Madrid en la que quedó definida y atada la estrategia para el mercado invernal. Reforzar la parcela ofensiva es clave, se trata de una realidad que ya manejaban los técnicos el pasado verano y que se acentúa con los problemas de Zaza en su rodilla, una dolencia que a día de hoy le permite jugar pero que podría mandarlo al quirófano en cualquier momento. La operación Sandro, pese al consenso entre la parcela deportiva y el máximo accionista, entraña sus complicaciones.

Más allá de las limitaciones propias que impone su elevada ficha, todo está sujeto a la situación del futbolista en el Everton. Hasta la fecha no ha tenido casi protagonismo con los de Goodison Park –ha jugado 22 minutos en la Premier en los últimos dos meses y medio–, donde ni Ronald Koeman ni el interino David Unsworth han contado con él, si bien la llegada de Sam Allardyce –se incorporó el 30 de noviembre– podría cambiarlo todo. En su primer partido, ante el Huddersfield Town, se quedó fuera de la convocatoria. El canario, entre tanto, intenta engancharse como sea. Su voluntad jugará una influencia decisiva.

Marcó 16 goles en Málaga

Marcelino fue preguntado ayer en Radio Marca por el delantero canario y, aunque no quiso entrar en detalles, dejó claro que «es un buen futbolista español y que conoce la Liga, aunque no voy a hablar de ningún jugador que no esté aquí». Su comentario no es producto de la casualidad. El técnico destacó públicamente dos premisas que, considera, son determinantes para reforzar el equipo en el mercado invernal. Su perfil convence, tal y como adelantó SUPER el pasado 14 de noviembre y ahora, una vez trazada la línea de actuación en los encuentros mantenidos con Lim, ha llegado el momento de pasar a la acción. Es un futbolista cotizado –con el Málaga la pasada temporada anotó 16 goles entre Liga y Copa– y a su puerta han llamado numerosos equipos, si bien mientras espera acontecimientos ve con buenos ojos jugar en Mestalla. El Valencia tiene un plan Sandro y la negociación ya está en marcha.