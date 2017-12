Mateu confirma: "Sí, Kondogbia está atado"

El director general ha confirmado que el Valencia CF tiene una opción para fichar de manera unilateral a Geoffrey Kondogbia antes del mes de junio y, de paso, ha aclarado que el club estará el próximo verano en disposición de afrontar este fichaje, así como otros el de Gonçalo Guedes a pesar de lo que digan los balances. "Si nosotros pensáramos que no podemos comprar a Kondogbia no habríamos estado no sé cuantos días peleando en Milán con el Inter para poner la opción de compra. Mi experiencia me dice que hay una situación económica que dicen los papeles, que es importante, y otra que tiene que ver con la valoración en activos, los futbolistas. Si miramos la valoración actual de la plantilla con respecto a la del día 15 de agosto nos daremos cuenta que nuestra situación ha variado bastante aunque los balances no digan eso. Se verá el 30 de junio que viene", ha explicado para resolver las dudas sobre la capacidad del Valencia CF para invertir en el futuro en futbolistas.

"En cuanto a Kondogbia -prosigue Mateu- efectivamente tenemos una opción de compra con una cantidad determinada, con la fórmula de pago ya clara, la ficha del futbolista... Todo. En su momento se pactó en vistas al caso de que el Valencia decidiese ejercer esa opción de compra. Está todo pactado para que en la decisión del Valencia esté ejercer la opción de compra. Decidimos acordarlo todo porque si no lo hacíamos, por mucha opción de comprar que tengas, puede no ser ejecutable porque te pedirían que pagaras de golpe o qué se yo. Está atado y dependerá de la voluntad del Valencia. Hasta mayo más o menos tenemos tiempo para tomar esa decisión. No tenemos prisa y estamos muy contentos con su rendimiento".

Estas son algunas de las respuestas de Alemany a las preguntas de la prensa en este repaso a la actualidad del Valencia CF, incluyendo el mercado de fichajes de invierno:

¿El club tiene decidido reforzar el equipo este verano?

"Ustedes saben cual es mi posición con respecto al tema de los fichajes. No voy a particularizar en nombres salvo que las operaciones estén hechas o a punto. El club tiene obligación de estar en el mercado, es lógico que aparezcan nombre, situaciones, llamadas, consultas, intereses... Es lógico que haya un flujo de información en los medios. En cuanto al mercado invernal hay varios aspectos que son claros, el primero es que no vamos a plantear una operación de entrada de un futbolista que no sea con una visión a largo plazo. No queremos que colaboren solo estos próximos seis meses, sino aprovecharlos también con una perspectiva a medio y largo plazo. Es un elemento fundamental. El segundo elemento es que estamos muy contentos con lo que tenemos. No es fácil que vengan a mejorar o igualar el nivel de la plantilla. Estamos en el mercado, no tenemos urgencias ni necesidades. Es posible que nos quedemos como estamos, que no estamos nada mal. O que venga algún fichaje. No van a ser muchos, lógicamente. Hay fichajes posibles durante todo el año que son nuestros jugadores de cantera. Estamos trabajando con tranquilidad, con pausa y una perspectiva a largo plazo. El mercado de invierno suele tener un gran protagonismo en aquellos clubes que no están contentos con su plantilla".

De cara al próximo verano, ¿qué pasará con Guedes o Andreas Pereira?

"El mercado de verano está muy lejos. En cuanto a Andreas Pereira, más allá de la situación contractual que desveló el Manchester, está en manos de ellos y del propio futbolista. Nuestra obligación es estar preparados por si se produjese esa situación. No tengo noticias y en este caso no tener noticias es es bueno. Guedes tiene siete meses más de contrato con el Valencia, estamos muy contentos y habrá que ver qué podemos hacer"

¿Hay alguna novedad con respecto al nuevo estadio?

"Se han iniciado tramites para renovar y ajustar las licencias a las necesidades del club. Es un trámite administrativo, no hay novedades".

¿Es realista plantearse una compra de Guedes y Kondogbia?

¿Está conforme el entrenador con la plantilla o cree que se queda corta?

"El equipo está rindiendo bien, tengo que felicitar al cuerpo técnico y a los jugadores. Nadie pone en duda el trabajo, el compromiso. El equipo da el máximo de su rendimiento y cada uno en su parcela personal. Es buen momento para reconocérselo. Es una pregunta para el míster. Ahora en enero tenemos muchos partidos, pero es cierto que el equipo ha rendido bien, ahí está la clasificación y si podemos mejorar las prestaciones con algún futbolista se hará. El mercado invernal es complicado y el nivel de aciertos en el fútbol es muy bajo. Son jugadores que no juegan, o jugadores de ligas menores. Si existe la posibilidad se hará, y si no, no se hará".

Hace unas semanas se renovó a Rodrigo. ¿Se ha avanzado con la renovación de Parejo?

"Se renovó a Rodrigo, le quedaba esta temporada y una más. En caso de otros jugadores les queda un periodo más largo y no hay abiertas negociaciones en ningún caso".

¿Se han planteado recuperar a Cancelo en el mercado de enero?

"Ustedes saben el origen de la cesión al Inter, él tenía deseos de encontrar un nuevo escenario donde poder jugar y desarrollarse. Hubo una operación cruzada con la de Kondogbia. Es del Inter y no tenemos derechos sobre Cancelo. Nos gustaría que jugara, pero esa es una decisión del entrenador del Inter".

¿Ve imposible que el Valencia gane la Liga?

"Si el míster dice una cosa no seré yo el que lo desmienta. Manda Marcelino, nosotros por historia y por todo no renunciamos a nada. Lo que pensamos es que nuestra gran meta es Eibar, nuestro próximo partido. Es uno de los rivales más complicados del año".

¿Cómo queda el filial después de la salida de Lubo Penev?

"En cuanto al tema del filial, estamos con Miguel Grau. Nuestro planteamiento de futuro en los equipos base pasa por promocionar un entrenador de la casa y con una perspectiva formativa más que competitiva. En este caso Miguel cumple ese estatus y está trabajando muy bien".

¿Cuál es la situación de Gayà? ¿Es intransferible? ¿Se le va a renovar?

"José Luis es uno de los capitanes y uno de los jugadores más importantes para el club, una persona y un futbolista muy implicado en el proyecto y en el Valencia. No pensamos transferirlo. Las situaciones contractuales son cuestiones privadas. Espero que Gayà esté muchos años con nosotros".



El Valencia CF ha presupuestado 45 millones como venta de activos, sobre todo futbolistas. ¿El club tiene claro que antes del 30 de junio tiene que vender por ese valor? ¿Tiene claro quiénes son los futbolistas que hay que vender?

"Es una partida presupuestaria que ha estado de forma recurrente en los presupuestos y que nos permite unos niveles de FPF que son bastante altos. Quiénes van a ser, cuantos€ Depende del mercado, las valoraciones que se hagan€ Es necesario para mantener los niveles de Fair Play, lo que parece una merma deportiva es un recurso para poder acceder a más jugadores. Está en el presupuesto. ¿Quiénes? Dependerá".

¿Qué valoración se hace sobre el incremento de aficionados?

"Ha habido dos cambios fundamentales, el cambio más importante es que la afición vuelve a asistir a Mestalla. No solo presencialmente, sino que se siente identificada con el equipo y con lo que ve. La institución se ve mucho más estable a partir de que los aficionados se sienten en un proceso simbiótico con el equipo y el equipo agradece, nota y percibe esa conexión y su rendimiento sube. Ese era uno de los grandes objetivos que teníamos. Gracias al equipo, el cuerpo técnico y gracias a la afición por cómo nos ayuda".