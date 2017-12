Un once casi de gala ante el Villarreal

Marcelino García Toral espera a José Luis Gayà para el partido de este sábado ante el Villarreal. El futbolista de Pedreguer se sabe en su mejor momento desde su primera temporada en la élite, donde a las órdenes de Nuno se convirtió en una de las sensaciones a nivel europeo, y no quiere perder la oportunidad de ayudar al equipo en el último compromiso antes de las vacaciones de Navidad.

La voluntad del futbolista es muy clara en este sentido –siempre que no implique correr riesgos innecesarios– y SUPER ha venido informando de ello desde el primer momento. Después de varios días trabajando al margen el miércoles volvió al grupo. Lo hizo en una sesión en la que todos los focos se centraban sobre su figura. Todos en Paterna habían marcado el miércoles como día clave para calibrar sus probabilidades de poder jugar después de haberse retirado en el descanso del partido ante el Eibar por una molestia en el bíceps femoral que finalmente queda en un pequeño contratiempo –sin más– y que no trunca la racha de más de siete meses que encadena sin una lesión.

Tanto es así que en un principio el jugador tenía previsto someterse a una prueba médica de control en la jornada de ayer para evaluar los riesgos pero finalmente el jugador, los técnicos y los servicios médicos consideraron que no sería necesario hacerla...

Y eso es un buen síntoma. Gayà va bien y ya piensa en jugar el próximo partido. Sus sensaciones de cara al encuentro del sábado son positivas después de volver a pisar el césped. El lateral, que ha trabajado en doble sesión estos últimos días, llevó a cabo el calentamiento con el resto de sus compañeros y posteriormente se dirigió al gimnasio para continuar con su puesta a punto. Su reintegración sería, pero de forma progresiva. Alrededor de 20 minutos después, efectivamente, se incorporaría al grupo. Era su primera vez en toda la semana y completaría la sesión sin problemas. El técnico le tiene reservado un sitio en el carril izquierdo de la zaga, algo que se pudo comprobar en el entrenamiento del miércoles por la tarde.

Marcelino trabajó a puerta cerrada con un equipo –formado por Montoya, Gabriel Paulista, Garay, Vezo; Kondogbia, Parejo; Andreas Pereira, Guedes; Santi Mina y Zaza– que tenía una estructura claramente titular. La primera nota destacable fue la presencia de Vezo en el lateral izquierdo. El cuerpo técnico confía en que el futbolista de Pedreguer esté listo pero ante la falta de efectivos en el primer tramo de la sesión –Lato actuó en el otro equipo– recurrió, eventualmente, al futbolista luso. La gran novedad, más allá del '14' es Guedes: progresa día a día, ayer trabajó en banda izquierda y podría regresar a la titularidad después de su regreso en Ipurua.



Lato está listo por si le toca

Zaza, que volverá tras su sanción, oficiaba en la punta del ataque formando pareja con Santi Mina –se antoja complicado que no juegue Rodrigo– y la dupla de centrales que maneja Marcelino para el próximo partidoestá formada por Gabriel Paulista y Garay. Todo hace indicar que el asturiano no se decantará por este once puesto en práctica en la sesión del miércoles pese a su aspecto titular pero sí parece que la base está clara. Si no llega Gayà, Lato está preparado.

Mateu Alemany, director general, presenció la sesión acompañado del secretario técnico, Vicente. Murillo y Soler siguen sin salir a entrenar y siguen recuperándose de sus lesiones.