Marcelino no aclara el futuro de Maksimovic en el Valencia

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha comparecido en rueda de prensa y ha repasado los diferentes asuntos de actualidad del conjunto de Mestalla. El sorteo de los cuartos de final de copa del rey, el fichaje del francés Coquelin, la posible titularidad de Maksimovic este sábado en Liga ante el Deportivo de a Coruña... Esta es la rueda de prensa íntegra del técnico valencianista:

Valoración del rival de Copa: el Alavés

Ha sido un sorteo en el cual no hemos salido muy perjudicados, creo que puede ser uno de los equipos que hubiéramos elegido, pero la etiqueta de favoritos no te da el pasaporte para semifinales, cualquier equipo a doble partido te puede sorprender, es el finalista de Copa del año pasado, por eso tenemos el máximo respeto y humildad. Tenemos que afrontar los dos partidos con la máxima ambición y respeto y llegar a semifinales que es nuestro objetivo.

¿La llegada de Coquelin afecta a Kondogbia? ¿Puede llegar Cancelo?

Hemos traído a Coquelin porque era una posibilidad de mercado, estuvimos interesados en verano, no se pudo hacer y en este momento surgió la posibilidad y rapidísimamente el club llegó a un acuerdo con el Arsenal gracias al gran trabajo de Mateu Alemany. En ningún caso este futbolista condiciona la situación de Kondogbia, queremos ese perfil de jugador de Coquelin, se adapta a todos los jugadores que tenemos, porque es el más defensivo de toda la plantilla y lo consideramos como un muy buen fichaje, le agradezco su actitud que ha demostrado incluso pagando un avión para llegar al entrenamiento de ayer. En cuanto a Cancelo, es un supuesto muy difícil, y como supuesto no puedo hacer ninguna valoración hoy.

¿Qué pensó cuando vio el emparejamiento del Sevilla y el Atlético y solo quedaba el Alavés? Adaptación de Coquelin.

No lo vi en directo, pero escuché algunos gritos cercanos, cuando salió el Atlético-Sevilla, en cuento a Coquelin viene del Arsenal, de la Premier, tiene experiencia en una de las principales ligas del mundo y creo que su adaptación va a ser inmediata por su actitud, entiende el castellano, y puedo dar fe, hablé con él y no necesitamos ningún interlocutor, viene de un equipo de fútbol muy dinámico parecido a nosotros y creo que se adaptará rápido.

¿La llegada de Coquelin supone una salida de Maksimovic? ¿Estos dos refuerzos son los últimos? En las últimas ruedas de prensa nos ha dicho algunas mentirijillas porque los jugadores han llegado€

Yo no he dicho mentiras, he hablado marcando los tiempos que correspondía, en un momento reconocí que podía haber fichajes, como otras personas del club, surgieron dos posibilidades que no pensábamos, y estoy sorprendido con la rapidez con la que se ejecutaron, era difícil que Lucho y Coquelin llegaran, no estoy al tanto de las negociaciones, pero si me preguntas si esperaba que estuviera entrenando ayer te hubiera dicho que no. Tenemos la suerte de disponer de un director general que no sé cómo lo hace pero lo hace y un propietario y un presidente que le apoya. ¿Sobre Maksimovic? Hasta el próximo 30 de enero pueden pasar varias posibilidades, lo que sí te puedo asegurar es que va a jugar contra el Deportivo, pero no te puedo asegurar si va a haber algún cambio más en la plantilla.

Oportunidad ganar fuera de casa después de dos derrotas.

No estamos satisfechos fuera de casa en los dos últimos partidos, pero no los merecimos perder. No hicimos lo suficiente, vamos a jugar contra un equipo con una necesidad grande, viene de empatar contra el Villarreal y logrando un resultado engañoso contra el Celta, tiene calidad, presiona en campo contrario, tiene futbolistas buenos a nivel individual y nos va a exigir muchísimo. En la Copa ya pensaremos después. Volver a ser competitivos lejos de Mestalla y sumar 40 puntos creo que es una motivación importante para actuar allí con la máxima atención.

Bendito problema con los delanteros, ¿El hat-trick de Vietto te ha acelerado ese problema? ¿Rodrigo puede jugar en la banda?

Y Santi€ son cuatro. Van a jugar dos. Porque no vamos a poner los cuatro en el campo. Tenemos cuatro delanteros, tres han ofrecido un rendimiento muy bueno y se ha incorporado Lucho que lleva un rendimiento bueno en dos partidos, se ha adaptado rápido. Si Lucho está en convocatoria es una posibilidad más. Todos van a salir beneficiados con esta competitividad y sobre todo el Valencia. El entrenador intentará ser lo más justo posible, este mes con partidos cada tres o cuatro días, los delanteros van a tener esa competitividad.

¿Quiere seguir con 21 jugadores en plantilla?

Si, no queremos masificar, si vienen tendremos que intentar que salgan, llevamos media temporada así y no queremos una plantilla amplia.

Acaba la primera vuelta. ¿Qué valoración hace? ¿Puede jugar Medrán en Copa?

La segunda no me la sé. No sé si existe la cláusula. No tengo ni idea, Me quedo con el día a día. Con haber sido capaces de modificar ampliamente la plantilla, poder decir que hemos acertado en la mayoría de decisiones y tener esta plantilla a nivel humano y profesional con esta capacidad, actitud y cohesión que nos está llevando a disfrutar de una grandísima temporada más de lo previsto inicialmente.

¿En qué estado está Carlos Soler?

Está en manos de los médicos, los esguinces no sé valorarlos, pero hay grados, uno, dos, tres, y es un esguince más grave de lo inicialmente previsto, no vamos a correr ningún riesgo que posibilite que el futbolista vuelva a participar y tenga que parar, no sé el tiempo en que va estar disponible.

¿Coquelin puede entrar en la lista?

Esperamos al entrenamiento y si la licencia ya está preparada, y en función de eso decidiremos, pero puede ir sí.