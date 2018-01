Marcelino desvela quién jugará junto a Garay en la defensa ante el Real Madrid

Marcelino García Toral , entrenador del Valencia CF, confía en el apoyo de Mestalla para superar al Real Madrid en el partido de Liga que se disputa este sábado a las cuatro de la tarde y cree que su equipo tiene posibilidades de superar al conjunto blanco y que estas pasan por estar acertados. Además, el técnico asturiano asegura que la plantilla está prácticamente cerrada.

Esta es la rueda de prensa íntegra de Marcelino:

¿Una valoración sobre el emparejamiento con el FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey?

Es evidente que tocó el mas difícil, pero eso no quita la ilusión de llegar a la final, es difícil, necesitaremos el máximo nivel, pero lo afrontamos con toda la ilusión del mundo, pasamos etapas y estamos a solo dos partidos de una final y como tal lo vamos a afrontar.

¿Te gusta la vuelta en casa? Llega un calendario infernal. ¿Qué le parece?

Es indudable que una vez te toca el rival más difícil el hecho de jugar el segundo en casa gusta más, pensamos en sacar un buen resultado allí y en Mestalla el público nos va a llevar, dentro del mal sorteo, tener el segundo partido en Mestalla lo consideramos un punto a favor. En cuento a rotar o no, antes del sorteo ya sabíamos que íbamos a tener dos partidos de liga de máxima exigencia contra Madrid y Atlético, por eso no modifica nada nuestra planificación.

¿Quién se adapta mejor a central?

Vamos a pensar que Coquelin es la mejor opción para disputar este partido, ya jugó en ocasiones anteriores en partidos de alta exigencia y pensamos solucionar esa situación.

Llega el Madrid peor de la temporada.

Tampoco sabría decirte si llega en el peor momento de la temporada, hace una semana ganó 7-1 al Deportivo, el otro día hicieron cambios y quedaron eliminados en Copa, la trayectoria del Madrid es de más irregularidad que en años anteriores, puede estar en una etapa de confusión, pero tiene un grandísimo potencial, tiene jugadores irregulares a nivel colectivo, pero a nivel individual siempre hay que tenerlos en cuenta, el nivel de exigencia es máximo. El hecho de que no esté a su nivel no significa que sea un partido pueda estar a gran nivel.

Papel decisivo de Mestalla

Mestalla tiene importancia siempre, todos sabemos que este partido es un poquito especial. Mestalla está teniendo un papel fundamental, los jugadores se ven protegidos en su estadio y vamos a intentar con nuestro rendimiento aunar esa comunión existente entre equipo y afición. Para el resto que nos queda en la segunda vuelta, el papel de nuestra afición va a ser determinante.

¿Cómo salir contra el Madrid?

Buscaremos atacar, defender y contraatacar. Lo que es el juego, el rival tendrá momentos que nos superará y ahí tenemos que ser muy consistentes y habrá momentos en los que podamos superar al Madrid. El partido se decidirá por el acierto, el Madrid tiene grandes jugadores y habrá que defenderlos, pero también atacar porque podemos generales dificultades. Va a ser un partido muy intenso y muy difícil para los dos equipos.

Dijo que el Madrid tenía peor plantilla que el año pasado, ¿Esa declaración te generó alguna situación con Zidane?

No he tenido conversación con él, pero le protegí, con esa declaración no tiene por qué estar enfadado.

El Valencia siempre da la cara en los partidos grandes

Creo que competimos a máximo nivel siempre, el rival a veces tiene más eficacia, esa eficacia es lo que define los partidos, pensamos en afrontar los partidos como una final, la grandeza de un equipo es buscar lo mejor de sí mismo y no estar pendiente de quien nos enfrentemos.

¿Cambia su planteamiento la semifinal contra el Barcelona? ¿Está Carlos Soler para entrar?

Para nada nos cambia, lo más importante es lo inmediato y es el partido contra el Madrid. Carlos puede estar disponible, para entrar en la convocatoria, lo decidiremos después del entrenamiento.

¿El partido le puede costar el cargo a Zidane?

Creo que no, sería absurdo discutir la valía de Zidane, ha ganado ocho títulos en dos años, pero es el fútbol y este mundo es injusto, se olvidan los éxitos y solo cuenta el presente. Sería injusto y me sorprendería.

¿Puede llegar algún jugador más?

En un porcentaje muy alto la plantilla está cerrada, pero podría ser que saliera alguna oportunidad de mercado, si se produce será más salidas que entradas.

¿Descasta la salida de Maksimovic?

Os sigo contestando lo de días anteriores, antes del 31 decidiremos. Debemos escucharnos todos y hacernos una valoración definitiva.