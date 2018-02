Jeison Murillo es el jefe de la zaga

El impacto de Jeison Murillo en su regreso a la defensa del Valencia fue brutal. El central volvió a un nivel notable. No se le notó su falta de ritmo. Fue el mejor del equipo en duelo aéreos ganados y el mejor en despejes. El colombiano, que se las vio con En-Nesyri durante todo el partido, no tuvo que ir al suelo en ningún momento. Llegaba fácil y bien. Solo cometió dos faltas después de tres meses de inactividad y tuvo el porcentaje más alto de precisión de pase en la salida de balón con un 92% por encima del 90% de Gonçalo Guedes. Por si fuera poco, Murillo dejó una acción de calidad resolviendo una jugada de riesgo con un sombrero. Solo le faltó dejar la portería a cero como hizo en su último partido en Cornellà. Mucho pedir. Anoche volvió siendo jefe.

Jeison no podía ocultar su satisfacción por las buenas sensaciones que sintió en La Rosaleda. «Le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de volver al campo, que es lo que más me gusta a hacer. Han sido momentos difíciles pero estoy contento de estar de vuelta. Es difícil coger el ritmo, pero el equipo lo ha hecho más fácil para mí. Es difícil retomar el nivel, pero estoy contento», decía orgulloso. Hay que valorar el partido del central porque no lo hacía desde el 19 de noviembre contra el Espanyol y venía de una recuperación de tres meses después de ser operado de una hernia inguinal y el abductor.

El central estaba contento por su actuación personal, pero sobre todo por la remontada del equipo en los últimos minutos y por sumar tres puntos de oro en la lucha por la Champions. «Estoy contento por la victoria, gracias a Dios por estos puntos impresionantes por el trabajo el equipo. Venimos en un buen momento para dar la alegría no solo al vestuario sino también a toda la gente que vino aquí a Málaga. Ha sido una victoria sufrida, todo cambió de un momento para otro pero la concentración ha sido vital. Justa o no justa nos llevamos los tres puntos y eso es lo importante», aseguraba Murillo.

El colombiano es el primero en reconocer que tiene que mejorar a la hora de defender centros laterales y jugadas a balón parado. «Hay que trabajarlo más, mejorar esos pequeños detalles que marcan la diferencia, pero remontamos un parido muy difícil y eso es lo que vale. Quedan muchos partidos, jugamos en casa el fin de semana y hay que seguir igual». Murillo tiene claro que es el camino para afianzarse en el objetivo de entrar en Champions. El objetivo sigue en marcha, estamos trabajando para lograr el objetivo y los entrenos nos darán los resultado», manifestaba.

Preguntado por la jugada polémica del gol bien anulado a Diego, el colombiano afirmó lo siguiente: «Voy con el jugador de mi marca, no sé lo que pasó, lo que importa es que los tres puntos son nuestros».