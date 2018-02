Las ´patatas calientes´ de Alemany

Mateu Alemany toma de nuevo la palabra y hay muchas cuestiones respecto al futuro inmediato del Valencia CF que preocupan al aficionado. Con el equipo tercero después de 24 jornadas, un hecho que da cierta tranquilidad, muchas de esas preguntas apuntan ya al proyecto deportivo de cara a la próxima temporada, condicionado por diferentes situaciones pero sobre todo por la presencia o no en la Liga de Campeones, una competición que en condiciones normales garantiza un ingreso extraordinario de alrededor de 30 millones de euros pero que también obliga a invertir para potenciar la plantilla.

En esa ecuación hay dos nombres que sobresalen sobre el resto, los de Geoffrey Kondogbia y Gonçalo Guedes. Ejecutará el club la opción para quedarse con el francés por 25 millones? ¿Sigue la botella de Guedes medio llena o hay algo que ha cambiado en los últimos meses? mateu tiene la palabra.



El futuro de Guedes

El Valencia tiene claro desde el primer día que fichar a Gonçalo Guedes no es un objetivo sencillo, se trata de un futbolista que ya vino en verano con un cartel importante y cuya cotización se ha elevado con sus actuaciones esta temporada. Su posible venta, además, es para el PSG un arma decisiva de cara a equilibrar sus cuentas y responder así a las exigencias de la UEFA. A partir de ahí, las bazas del Valencia CF pasan por alcanzar un acuerdo vamos a decir amistoso con el club parisino ern base a la relación entre Peter Lim y el propietario del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Todo lo que sea entrar en una subasta va en conra de los intereses del Valencia porque hay clubes más poderosos económicamente que lo harían imposible. En la junta de accionistas del pasado mes de noviembre, Mateu po Alemany llegó a afirmar que "el hecho de que Guedes esté en el Valencia es una situación que parecía imposible, y vamos a ver qué pasa en el futuro. Todo el mundo está preocupado, todo el mundo habla? Llegó el último día de mercado y tuvimos la enorme suerte de que Peter Lim tiene una excelente relación personal con el propietario del PSG. El mercado está inflacionado sobre todo por el fútbol inglés y se hace difícil. En este sentido veo la botella absolutamente llena, tenemos un gran jugador, vamos a disfrutarlo y vamos a ver qué pasa".

Un mes después, en su última comparecencia pública, Alemany explicó que "Guedes todavía tiene siete meses de contrato por delante con el Valencia, estamos muy contentos, a ver qué pasa y qué podemos hacer cuando se acerque verano". Marcelino incluso admitió que Peter Lim le dijo que iba a intentar fichar a Guedes.



Kondogbia y Cancelo

De cara a definir ese proyecto futuro hay dos nombres y dos situaciones muy relacionadas entre sí como lo son Kondogbia y Cancelo. El Valencia ha de ejecutar antes de final de temporada la opción para quedarse con el centrocampista por 25 millones, una operación que tienen muy claro que han de hacer pero hay que hacerla y pagar, y paralelamente el Inter de Milán ha de decidir si se queda con Cancelo, con una cláusula de 35 millones. Un punto este último absolutamente clave para cumplir el presupuesto.



Renovación de Marcelino

Tampoco es lo que se entiende por 'patata caliente' porque el entrenador firmó por esta temporada y otra más, y estamos todavía en febrero, pero dados los tiempos que se manejan en el fútbol, podría considerarse hasta normal que en verano el club, a poco que se confirme el objetivo de estar en la Liga de Campeones, se planteara ampliar el contrato del asturiano que termina en 2019. De momento el club no se cierra en banda a esta posibilidad, al contrario, dice que es normal que tarde o temprano se afronte la ampliación del contrato de Marcelino porque están muy contentos con su trabajo, pero aseguran que a día de hoy "no hay ninguna renovación abierta".



Blindaje de canteranos

Fue el pasado mes de noviembre cuando el director general del Valencia se dirigió a los accionistas en la Junta y les hizo partícipes de la nueva política del club con respecto a los futbolistas de la Academia. "A mí me molesta personalmente que ahora por ejemplo viendo un partido del Mundial Sub-17, me indigna bastante el hecho de que se estén quitando jugadores de las canteras. Ustedes saben que hasta los 16 años uno prácticamente no puede tener protección con cualquier jugador de la cantera, cualquier menor de 16 años se puede ir libremente, y vamos a trabajar para que no pase lo que ha pasado en el Mundial Sub-17, que es muy doloroso ver que un jugador valenciano deje el Valencia y se vaya a otro equipo, y eso tiene que ver con una gestión efectiva y hay que trabajarlo bien".

Después de estas palabras el Valencia ha subido a Ferran Torres al primer equipo y blindado el contrato de Jordi Escobar, que juega de delantero centro en el Juvenil A. El siguiente canterano con el que puede haber novedades es el coreano Kangin Lee, sobre el que recientemente el club ha hecho una consulta legal para ver si puede jugar con el primer equipo, se entiende que es una consulta legal para tener las espaldas cubiertas.

Hay muchos más frentes que al final pueden condicionar de una manera u otra la futura plantilla, la Unión Europea, Porxinos... y sobre todo la apuesta y las intenciones del propio Peter Lim. ¿Está dispuesto a invertir más para hacer realidad ese equipo que iba a competir en la Champions o la idea es recuperar inversión? Esa es la pregunta.