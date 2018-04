Cuatro de cuatro para España

Tuija Hyyrynen (i) y Anna Westerlundy (d) y la defensa española María León (c) disputan el balón.

Tuija Hyyrynen (i) y Anna Westerlundy (d) y la defensa española María León (c) disputan el balón. EFE/ Mauri

La selección española femenina sumó su cuarta victoria seguida en la fase de clasificación para el Mundial, al imponerse por 0-2 a Finlandia en Helsinki, con lo que dio un paso muy importante hacia Francia 2019.

El cuadro de Jordi Vilda, que llegaba a la capital finlandesa con un magnífico balance de tres victorias, doce tantos a favor y tan solo uno en contra, prolongó su estupenda racha con otra actuación solvente en la que expuso su mayor jerarquía. Fue superior a un conjunto que, junto a Austria, trataba de arrebatar a España la primera plaza del grupo 7 y que hasta ahora no conocía la derrota. La Roja dispone ahora de una notable ventaja de cinco puntos sobre las centroeuropeas, a las que visitarán el martes, y las nórdicas.

Las españolas mandaron desde el pitido inicial, se adueñaron el balón y llevaron la iniciativa sin discusión. No tardaron en adelantarse en el marcador, al rematar sin oposición la capitana Irene Paredes, la central del PSG, un saque de esquina de su compañera de equipo Jenni Hermoso (m.11). El tanto concedió si cabe más tranquilidad a España ante un rival que no modificó apenas su planteamiento, y que tardó casi media hora en acercarse con relativo peligro a la portería de Lola Gallardo, pero el centro desde la izquierda de Sallstrom no llegó ni siquiera a ser rematado por Heroum.

No obstante, a las pupilas de Vilda les faltó más continuidad en cuanto a la creación de peligro porque les falló el último pase. Aún así, Alexia Putellas (m.32) y Jenni Hermoso (m.39), pudieron ampliar la cuenta, pero el disparo de la barcelonista se marchó alto y el de la delantera del PSG lo detuvo la guardameta Korpela.

Finlandia continuó en sus trece. Su pretensión era aguantar y esperar a seguir dentro del partido para enganchar alguna jugada que le diera el empate. España no se lo permitió y no tardó en sellar prácticamente su triunfo con un disparo desde fuera del área de Olga García (m.50) que, envenenado, entró por alto sin que Korpela pudiera responder.

Movió peones Jordi Vilda en busca de refresco y retiró del campo, primero, a Patri Guijarro y, luego, a Jenni Hermoso. Situó a Celia Jiménez en la banda derecha y a Mari Paz Vilas como eje en punta.

Finlandia quiso creer y tuvo algún esporádico despliegue en velocidad que incomodó a la zaga de la selección española, aunque respondió con eficacia y Lola Gallardo apenas tuvo que trabajar. De hecho, no la remataron ni una vez.

No necesitó mucho más el equipo de Jordi Vilda, que se limitó a dejar pasar el tiempo para no dejar crecer a las finlandesas -acabaron en inferioridad por expulsión de Hyyrynen- y cerró sin mayores problemas el cuarto triunfo seguido camino de Francia.

El martes, en la localidad austríaca de Maria Enzersdorf, puede dejar sellada ya de forma virtual, su segunda presencia mundialista seguida aún a falta de tres encuentros, todos en casa. Clasificación perfecta de España.