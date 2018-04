La bronca de Quique Flores en la rueda de prensa

La derrota del Espanyol en su estadio ante el Eibar -0-1 con gol del ex jugador del Valencia CF Lombán- deja al conjunto perico en una delicada situación. Con una mala racha de resultados que dice que ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos y el otro lo ha empatado, el equipo que entrena el exvalencianista Quique Flores tiene nueve puntos más que el Deportivo y faltan quince por disputarse, y conviene recordar que el conjunto gallego es el que marca los puestos de descenso. Es decir, que contra todo pronóstico, el Espanyol se ha metido en un pequeño lío y las últimas jornadas del campeonato no van a ser tranquilas.

De hecho, el nerviosismo se puso de manifiesto en la rueda de prensa del entrenador españolista después de perder ante el Eibar. A Quique le preguntaron si se planteaba presentar la dimisión como técnico del Espanyol y esto respondió: "Si no me preguntas del partido, no te voy a responder".

Pero todo estalló cuando la segunda pregunta fue si consideraba que su equipo ha tocado fondo y esto pasó: "Es una situación compleja, por la situación de los jugadores... ¿Te estás riendo o me lo parece a mí? Siguiente pregunta".

Cuando otro periodista presente en la rueda de prensa se disponía a hacerle la tercera pregunta el técnico dijo "lo

siento, lo vamos a dejar aquí" e hizo ademán de levantarse molesto por la actitud del periodista pero la intervención del jefe de prensa del Espanyol fue vital para que Quique permaneciese en la sala de prensa y terminara su intervención sin problemas.