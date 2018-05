Atención a lo que dice Marcelino sobre el futuro de Rodrigo

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, asegura que si un club llega este verano y pone una cantidad de dinero para fichar a Rodrigo que el club de Mestalla considere suficiente, el delantero "se tendrá que ir". Así lo dijo el asturiano en una entrevista concedido al programa El Larguero de la Cadena SER.

Estas son algunas de las respuestas más interesantes del técnico valencianista sobre la actualidad blanquinegra de estos días:

¿Habría firmado a principio de temporada clasificarse para Europa League?

"Sí, por supuesto que lo hubiera firmado. El objetivo que nos planteábamos era meternos en Europa League. Era el proceso más cercano a un equipo que llevaba dos temporadas en el puesto doce de la clasificación".

¿Cuáles son los objetivos del Valencia CF Ahora?

"Tenemos que plantearnos entrar en Champions también la próxima temporada. El Valencia es un equipo que tiene que estar en la parte alta, pero es difícil porque las tres primeras posiciones son inaccesibles. Quien queda cuarto es el que gana la Liga para el resto".

Fichajes y salidas, Rodrigo y Kondogbia:

"El Valencia va a fichar a Kondogbia -cedido por el Inter de Milán-. Rodrigo tiene contrato con el Valencia y es jugado muy importante, pero el mercado dictará que va a pasar con él. Si un club viene y satisface el interés del jugador y el club considera que es económicamente innegable, se tendrá que ir".

El futuro de Guedes:

"Depende del PSG, que es el que tiene los derechos y tiene que valorar lo que va a hacer con el jugador. Entonces se vería si el Valencia puede tenerlo la próxima temporada".

Gestión del vestuario:

"Para mí es muy importante ser dialogante y sincero con los jugadoers. Que me contemplen como alguien al que pueden hablar, eso da una confianza importante. Cuando hay una situación irregular el rendimiento individual puede que no funcione".

Renovación:

"Si el club toma la iniciativa de sentarse a hablar para valorar esa posibilidad lo valoraríamos, hablaríamos como hasta ahora, donde la relación es correcta, cercana? muy buena. Y si estamos todos de acuerdo veríamos qué es lo ideal. De todas formas para mí no es un problema porque tengo un año más de contrato y ahora lo que nos interesa es disfrutar de lo logrado recientemente y pensar en crear una plantilla competitiva para la próxima temporada y en eso no va a influir para nada el hecho de que yo renueve o no renueve porque tenemos claro que estamos vinculados un año más".