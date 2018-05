Cuando unas pelucas ganaron la Liga

Han pasado catorce años y para algunos como yo parece casi que fue ayer. El Valencia ganó una Liga con Rafa Benítez en el banquillo y la gloria se finiquitó en Sevilla ganando al equipo andaluz con dos golazos marcados en su momento por Vicente y el Pipo Baraja, este último ya con el tiempo casi cumplido. El recuerdo es imborrable como imborrable fue la moda de las pelucas naranjas para celebrarlo que SUPER había ejecutado siguiendo los pasos del añorado Jaime Ortí.

La portada de SUPER de aquel día quedará grabada en la memoria de todos los valencianistas un poco veteranos y quedará grabada de por vida. La razón fue casi doble. Por un lado, fundamental, el Valencia de Rafa Benítez ganando la competición de Liga con todas las de la ley imponiénose a un Sevilla que entonces aplaudió los méritos del conjunto valenciano. Y por el otro, por el que nos toca de alguna forma el corazón a todos los estamos o hemos pasado por este diario, fue el lanzamiento alucinante de esa peluca naranja que de alguna forma sirvió para rendir homenaje a un equipo campeón y de otra para disfrutar todos juntos con un recuerdo ya imborrable.

Así nació la peluca

Me van a perdonar por no meterme en faena directamente pero esa Liga fue de alguna forma la Liga de la peluca y eso tiene su pequeña historia. El añorado y ya desaparecido Jaime Ortí puso de alguna forma la peluca como un elemento diferenciador. Fue en Zaragoza, tras un partido victorioso en La Romareda, cuando Jaime Ortí cruzó al final todo el campo y se fue a saludar a unos aficinados del Valencia que jaleaban encantados por la victoria de su equipo. Ortí fue a saludarles y estos le entregaron una peluca rojiza y larga que el presidente no tardó en ponerse y al día siguienre recibió todo tipo de palos de la prensa madrileña por esa acción de cariño. En SUPER, a raiz de eso, decidimos hacer una peluca más cortita y naranja -como los colores del equipo- para hacer una especia de homenaje al propoio Ortí y al mismo Valencia. La promoción resultó un éxito alucinante -vendimos a bajo precio un mogollón de pelucas- y de alguna forma la portada de ese diario el día que ganamos la Liga también sirvió para sacar a algunos aficionados luciendo orgullosos esa peluca campeona.

Los datos más serios

Les recuerdo que eso sucedió hace catorce años en la misma semana que la actual y Rafa Benítez ganó la Liga sobradamente con este soprendente equipo titular en esa jornada contra el Sevilla. Apunten. Cañizares en la meta. Curro Torres, Ayala, Marchena y Carboni en la defensa. En el medio Albelda, Jorge López y Sissoko. Xisco y Vicente un poquito más adelante y de nueve puro Oliveira. En el banquillo, y con minutos acumulados, tres tipos imborrables: Baraja, Angulo y Aimar. Y sí, todo resultó inolvidable y de alguna forma ahora, cumplidos catorce años después, conviene recordarlo con todo el cariño.