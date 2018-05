Enfado y tremendo palo de Marcelino a Andreas Pereira

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, está muy enfadado con Andreas Pereira y no lo quiere ocultar. En rueda de prensa, el técnico asturiano ha dado los motivos por los que el futbolista belga de origen brasileño ya no está en València, si no en Manchester, ya que pertenece al Manchester United y estaba cedido en el conjunto de Mestalla.

Pregunta: ¿Está decepcionado con Andreas Pereira? ¿Se arrepiente de haberle dado tantos minutos?

Respuesta de Marcelino: "Yo me puedo arrepentir de haberlo puesto más o menos, hacer las alineaciones es una tremenda responsabilidad, en mi caso siempre le doy muchas vueltas, intentar ser justo es algo muy importante a la hora de tomar decisiones, si yo fuera su agente o su padre le hubiera recomendado actuar de otra forma, pero como no los soy, acepto y ya está".