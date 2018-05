"Si el Inter no ejerce la opción, estaremos encantados de quedarnos a Cancelo"

Joao Cancelo también ha sido protagonista en sala de prensa. Marcelino fue preguntado por la situación del portugués en el Inter y su futuro. Como ha informado SUPER, el Valencia tiene claro que el portugués no es un problema, puede ser una fuente de ingresos importante en clave mercado o reforzar las bandas, como lateral o extremo, por derecha e incluso izquierda, como analizó el míster. Marcelino tiene claro que el equipo puede recuperar un jugador de calidad, revalorizado a todos los niveles, y con una temporada completa en el exigente marco del Inter de Spalletti y de la Serie A, donde ha progresado también en sus responsabilidades defensivas.

Su respuesta respecto a Joao ha sido clara: «Para mí, Cancelo es un gran jugador, de un nivel muy alto, a nivel defensivo creo que su experiencia reciente en el Inter ha servido para aumentar su nivel, es un jugador que nos puede dar varias posiciones, en banda izquierda también, aunque no sería la posición de inicio. Si el Inter no ejerce la opción y no hay una oferta convincente para el futbolista, tanto el club como yo estaríamos encantados de que Cancelo estuviera formando parte de nuestra plantilla».