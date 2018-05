Un objetivo del Valencia, dispuesto a cambiar de equipo

En las últimas horas ha hablado de su futuro uno de los delanteros que han sido vinculados con el Valencia CF: Alassane Pléa. El francés anotó los dos goles de su equipo, el Niza, en la derrota en Lyón. Un traspié que ha dejado fuera de las competiciones europeas a los de la Costa Azul, pese a los 16 goles de Pléa en la Ligue1. «Ha sido cruel, teníamos la ilusión de mantener la sexta plaza... He marcado dos goles, pero el objetivo no se ha podido conseguir. En lo personal he firmado mi mejor temporada en lo estadístico. Me siento bien, sin lesiones. Es el momento ideal de cambiar de equipo tras cuatro años en el Niza. Tengo buena salida...», indicó el delantero de 25 años.

El Valencia ha contactado recientemente con Alassane Pléa, una de las primeras opciones para el ataque. La cláusula del punta es de 40 millones de euros, pero el Niza escucha ofertas, ya que se ha comprometido con Pléa a dejarlo ir si llegan ofertas por él por encima de los 20 millones de euros. Al jugador le seduce la opción de la Liga, mientras el Niza aguarda la negociación con los pretendientes, también en Alemania e Inglaterra.