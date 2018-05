Aspas sería un gran fichaje...

Pagar una pila de millones por un jugador de treinta años es hacer una inversión ciertamente poco ejecutiva, pensando solo en un presente muy actual pero para nada mirando el futuro más o menos inmediato. Miren, Iago Aspas es un delantero que me encanta y que por sí solo le da un rendimiento al Celta muy por encima de lo que acumula el club gallego. Ahora bien, la realidad me indica que gastarte una pasta en un futbolista con tantos años es prácticamente lo mismo que invertir a fondo perdio y sin posibilidad de recuperar ni un eurito en muy poco tiempo. Y sí, si el Valencia tuviera un mogollón de dinero y encima no tuviera que pagar esa millonada que le debe a Europa, yo sí que apostaría por Aspas para el año que viene. Es un delantero que me encanta y que tiene un rendimiento extraordinario en la Liga española. Ahora bien, los años en un delantero eléctrico si que acaban pesando y treinta tacos en estos momentos son ya muchos para gastarte una millonada que además no tienes. Si estuviera en mi mano yo sí buscaría un Aspas pero un Aspas de alrededor de 25 años al que puedas disfrutar e incuso vender sin necesidad de meter una millonada a fondo perdido. Para ser más clato todavía, a España le aguarda un Mundial a la vuelta de la esquina y yo sí que contaría con Aspas con todas las de la ley. Pero sería su último Mundial. Luego, con 34 años, el fútbol de este delantero gallego empezará a bajar de nivel de forma inmediata par otro Mundial..



Solo un ejemplo

Y sí, miren, si repasamos un poquito los nombres de los jugadores que juegan de delanteros centros solo nos encontraremos a un viejo conocido que sigue rindiendo a un nivel realmente aceptable pero que yo a estas alturas no lo vería para la Champions que viene. Me refiero a Aritz Aduriz, a ese enorme veterano que el Valencia casi regaló al Athletic no se sabe muy bien la razón, pero que con todo y con eso, contando su edad y su rendimiento, no sería tampoco un tipo especial para afrontar la próxima campaña una dura lucham por la Champìons. Miren, vuelvo a lo mismo de antes, yo sí quiero un delantero eficaz que suba el rendimiento del Valencia en la zona de vanguadia, pero quiero a un tipo de una edad adecuada y de una calidad contrastada. Es decir, necesito un nueve especial, una especie de joven Penev que le de un toque de mayor rigor al ataque. La temporada es buena, está siendo buena, pero yo sigo pensando que nos falta talento en la zona de vanguardia para ser un equipo europeo de más o menos garantías.



Y lo de Sidnei

Que el Villarreal esté intersado en el defensa del Deportivo Sidnei solo me indica que los caminos de los dos equipos valencianos que miden sus fuerzas este sábado tienen mucho en común. Sidnei es un buen jugador que en su día sonó para el Valencia y con el descenso del Depor vería con buenos ojos ir a cualquier equipo de nuestra primera división. El Villarreal acierta si lo ficha como hubiera acertado el Valencia si lo hubiera fichado en su momento, cuando sonó mucho.



Y lo de Morales

El delantero del Levante UD es un tipo que me encanta. Me encanta su acierto, su velocidad, su entrega y sus goles. Es un futbolista diferente que ha ayudado mucho a la salvación del cuadro granota. Para mí es el mejor de la escuadra granota. Un tipo especial y muy bueno.



