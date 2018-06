Cancelo, una pena y alegría

El fútbol es complicado. Te gusta, te enamora, pero en ocasiones te hace perder el rumbo del simple interés de ver a tu equipo con mejores mimbres, es decir con mejores y más completos jugadores. A mí en el caso Cancelo me pasa algo parecido un poquito difícil de explicar. Es un futbolista que me encanta y pienso que tiene un futuro formidable en sus botas. Y encima pertenecía al Valencia con todas las de la ley. Pero existe un tema claro que a mi me produce cierta pena equiparada a cierta esperanza. Me produce pena porque jugadores de la talla de Cancelo hayan sido cedidos y ya no regresen nunca más al Valencia. Y me provoca cierta esperanza por la sencilla razón de que el Valencia anda un poco peladito de pasta y ese ingreso extra por Cancelo -40 millones de euros pone la Juventus encima de la mesa- sirve para cuadrar bien las cuentas y para pensar en un futuro algo más bonancible. Y sí, a mi me encanta Cancelo pero entiendo la operación. Esa venta supone una entrada de oxígeno importante para el club y lo único que nos falta, aunque yo esté tranquilo a ese respecto, es saber manejar bien ese dinero para pagar deudas y de alguna forma para cerrar el fichaje de algún buen defensa diestro a un precio interesante. Y les voy a ser sincero de nuevo. Me gusta Alemany y la venta de Cancelo, estando él por en medio, me provoca tristeza deportiva pero también esperanza respecto al futuro. El Valencia necesita esa pasta y si la sabe mover bien habrá dado un paso de gigante para cuadrar bien las cuentas en tiempo y forma. Y eso es mucho decir. La venta de Cancelo, al fin y al cabo y como bien decía ayer Julián Montoro en la contra de este diario, lo caro muchas veces sale barato y en el caso de Cancelo eso resulta evidente. En su día fichamos por una pasta a un futbolista desconocido del fútbol portugués y hoy nos encntramos que con la venta de ese desconocido -aunque ya bastante conocido- futbolista las cuentas nos va a salir redondas en un visto y no visto. La operación del Valencia es genial. Y yo me quedaré sin Cancelo pero sabiendo que esta venta es buena para el club.



Sobre Guedes y Wass

El portugués está empezando a preparar el Mundial de una forma tan rotunda que su fichaje cada vez me parece menos interesante y menos probable. Recuerden que Guedes no es nuestro y que el PSG celebró a lo bestia sus dos goles contra Argelia. El PSG necesita pasta y esos dos goles de Guedes le sentaron de cine de cara al futuro. Y sí, el Valencia pierde... pero al fin y al cabo Guedes nunca ha sido nuestro. Calma por tanto. Y en otro caso se encuentra Wass... cerca de fichar por el Valencia. En Vigo dicen que no cuentan con él para la próxima campaña pero se les ha olvidado decir que ha sido el propio Wass el que ha dicho antes que no seguiría en el Celta en un futuro inmediato. Y oigan, para ser sincero, a mi un tipo como Wass me gusta y mucho. No es muy caro y se maneja a la perfección por nuestra liga. Interesante fichaje si cuaja.



No iré a Mestalla

Y esto que les voy acomentar es un poco una chorrada y en el fondo y en la forma me parece que el Valencia hace bien en prohibir fumar en Mestalla durante los partidos. Es todo perfecto... y me da pena tener que mirar para otro lado y tener que dejar de ir unos días por Mestalla. Mientras no deje de fumar -la verdad es que ello estoy- lo tengo crudo.

