¿Cómo iniciarse en el sexo tántrico?

El sexo tántrico es una práctica rodeada de mitos que genera mucha curiosidad en las parejas. Se basa en el Tantra, una doctrina esotérica surgida en Oriente hace miles de años que rinde culto a los placeres mundanos para alcanzar la plenitud espiritual.

El sexo tántrico es solo una parte de esta filosofía que no solo presta atención a los genitales, sino a todas las partes del cuerpo. Está enfocado a la energía sexual del individuo para alcanzar el éxtasis. No hay superioridad de un sexo sobre otro y no se distingue entre lo bello y lo feo, o el bien y el mal.

Si quieres escapar de la monotonía y probar nuevas experiencias, te damos las pautas para iniciarte en el sexo tántrico.



Sexo sin tabúes

El Tantra dice que para disfrutar a tope de la vida hay que aceptarse a uno mismo tal como es y a los demás. En el sexo ocurre lo mismo. Debemos ser conscientes de nuestras virtudes y defectos. Hay que poner en él los cinco sentidos, de lo contrario no lograremos alcanzar el máximo placer. Otra clave es el equilibrio y la armonía entre las dos personas.

Dicho esto hay que recordar que la meta del sexo tántrico no es la eyaculación o el orgasmo, sino potenciar los sentidos mediante besos, caricias y miradas para que fluya la energía sexual, dejando atrás los tabúes y, sobre todo, las prisas.

Para empezar, el ambiente debe ser el adecuado. Pon música y regula la temperatura de la habitación, cambia las sábanas y sirve una bebida, un té por ejemplo.

El siguiente paso debe ser un juego de miradas y caricias mutuas para que la pasión y el deseo vayan haciendo acto de presencia. Todo ello con calma y sin llegar de inmediato a los genitales. Hay que conseguir placer incluso en partes inexploradas. En esta fase es muy importante la respiración, debe estar sincronizada. El objetivo es relajar los cuerpos y lograr una mayor conexión entre ambos. La excitación debe ser progresiva y se puede llegar a sentir un orgasmo diferente al del coito.

Miradas y caricias encienden la pasión en el sexo tántrico. Getty Images

Contener la eyaculación

Cuando se habla de sexo tántrico lo primero que nos viene a la cabeza es la contención de la eyaculación o lo que muchos llaman 'eyaculación interior'. Para esto hay diferentes técnicas de control del músculo pubocoxígeo, situado en el suelo de la pelvis, como los ejercicios de Kegel. Una forma de controlar y fortalecer esa musculatura es tomando aire, contener la respiración y contraer esa zona, antes de expulsar el aire.

Antes del coito, se emplea la masturbación. Según los expertos en sexo tántrico, hay que parar poco antes de llegar al punto de no retorno, así baja la excitación y no se llega a eyacular. Esto se puede hacer varias veces.

En la estimulación del pene, cuando se acerca al punto de no retorno, en lugar de parar la estimulación se aguanta la respiración y se aprieta la citada musculatura. De este modo se llega al orgasmo sin eyacular.