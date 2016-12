El gran error del Draft de la NBA con "el hombre con tetas"

Marc Gasol se ha convertido en uno de los grandes dominadores bajo los aros en la NBA en la última década y de hecho ha sido All Star en más de una ocasión e incluso elegido mejor defensor de la competición en 2013, por delante de LeBron James y Serge Ibaka.

Pero no todos supieron valorar el potencial del jugador cuando llegó a Estados Unidos y una de las franquicias más arrepentidas por dejarlo escapar es la de Houston Rockets. De hecho, el escritor Michael Lewis desvela en su libro sobre toma de decisiones ´The Undoing Project: A Friendship That Changed Our Minds', cómo Daryl Morey, mánager general de la franquicia tejana, cometió uno de los grandes errores de la historia reciente de la NBA, al no apostar por Marc y elegir a Aaron Brooks con su ´pick´ número 26 y a Carl Landry, con el 31, mientras al mediano de los Gasol lo elegían los Lakers en la posición número 48 antes de traspasar sus derechos a Memphis en la operación del traspaso de Marc Gasol".

"Gasol era un pívot de 22 años y 2,13 que jugaba en Europa. Los ojeadores habían encontrado una foto suya sin camiseta. Era rechoncho, con cara de niño y tenía unos pectorales flácidos. El staff técnico de los Rockets le puso a Marc Gasol el mote de ´Hombre Tetas´. Hombre Tetas esto, Hombre Tetas lo otro... Era el primer draft del que me encargaba en el equipo y no era tan valiente"

La etiqueta que le pusieron claramente afectó en cómo lo valoraban: los nombres importaban. Morey, que dijo que no fue tan valiente para elegir a Marc, desde entonces puso una regla. Ya no habría más apodos.