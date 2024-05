Gayà entra en la recta final de su recuperación

La vuelta de José Luis Gayà a los terrenos de juego cada vez está más cerca. El capitán del Valencia CF entró ayer en la recta final de su recuperación. El de Pedreguer se incorporó al grupo casi dos meses después de la grave lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda que sufrió el pasado 17 de marzo contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica. El lateral izquierdo solo completó la primera parte del entrenamiento, tal y como estaba previsto por el cuerpo técnico y los servicios médicos del club, en un primer paso hacia su integración definitiva al grupo. La idea es que el futbolista vaya aumentando las cargas de trabajo en los próximos días con pasos firmes y sin correr riesgos necesarios con la recta final de LaLiga y la Eurocopa a la vuelta de la esquina. Desde ayer el regreso del ‘14’ a la competición está más cerca. Ya queda menos.

Gayà realizó ejercicios de activación con el grupo y, posteriormente, hizo trabajo en solitario con el readaptador. Las sensaciones del capitán cada día son mejores. Sin embargo, no se van a asumir riesgos. El futbolista viene de casi dos meses de grave lesión muscular y el cuerpo técnico va a medir cada uno de sus pasos para que no se produzca ningún tipo de recaída. El lateral izquierdo no llega a tiempo al partido contra el Rayo Vallecano. Necesita más tiempo. La idea es que acumule sesiones completas para volver al equipo en la jornada intersemanal o bien contra la Real Sociedad el jueves 16 de mayo o, lo más seguro, frente a Girona en Mestalla el domingo 19 de mayo en la penúltima jornada de LaLiga. Al final, dependerá de su evolución.

Gayà afronta el tramo final de la temporada con ganas de ayudar al equipo en las últimas jornadas de LaLiga y hacerse un hueco en la lista definitiva (lunes 27 de mayo) de Luis de la Fuente para la Eurocopa de Alemania. Los servicios médicos de la RFEF están informados de todos y cada una de los pasos que da el capitán. Gayà y el también valenciano del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo son los dos internacionales favoritos para ocupar el lateral izquierdo de la selección española en la EURO.

Rubén Baraja, mientras tanto, lo espera con loas brazos abiertos. El equipo lo echa de menos. Gayà se ha perdido doce partidos esta temporada y el equipo solo fue capaz de ganar en tres. El resto: tres empates y seis derrotas. Trece puntos sobre las 45 posibles contando los tres partidos que salió lesionado.

Fran Pérez no está descartado

El plan de Baraja y el cuerpo técnico es que Fran Pérez llegue al partido del domingo contra el Rayo. El viernes es el día clave. Sus opciones de jugar pasan por entrenar este viernes con el grupo. El jugador ha evolucionado favorablemente en los últimos días y ha aumentado su intensidad. Si no llega al domingo, su presencia contra la Real es segura.

