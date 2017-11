Marc Gasol explota contra su entrenador por dejarle en el banquillo

Memphis Grizzlies continúan en caída libre y han sumado su octava derrota consecutiva frente a Brooklyn Nets (88-98), un resultado que podría tener consecuencias más allá de la pista porque Marc Gasol, que no jugó ni un solo minuto en el último cuarto, criticó a su entrenador David Fizdale y avisó de que actuará "en consecuencia" de lo ocurrido.

El pívot español disputó 27 minutos en los tres primeros cuartos, tiempo que le bastó para ser el máximo anotador de su equipo al final del encuentro con 18 puntos, pero, en un partido que ya estaba bastante cuesta arriba -los Grizzlies perdían por 14 puntos antes del último parcial-, su técnico decidió que no volviera a jugar.

"No ha sido nada contra él, solo intentaba que ganáramos el partido. Decidí arriesgarme y no funcionó", explicó tras el encuentro Fizdale, unas palabras que no sirvieron para aplacar el visible enfado de Marc Gasol.

"Si no estoy en la pista quiere decir que no soy valorado. Estoy seguro de que el cuerpo técnico sabía que es lo que más me iba a doler. Obviamente te sientes frustrado, te lo tomas de forma personal", lamentó el pívot ante la prensa estadounidense

"Estoy seguro de que no se lo hubieran hecho a Mike (Conley). Así son las cosas. Estoy frustrado y mucho más enfadado de lo que puedo mostrar", agregó, reconociendo que le sorprendió mucho la decisión de su entrenador. "Es una situación a la que no estoy acostumbrado y la que jamás me quiero acostumbrar. Soy un hombre de acción más que de palabras. Veré lo que hace la gente y actuaré en consecuencia", advirtió por último.

Tras un notable inicio de temporada en el que se situaron con un balance de 7-4, los Grizzlies siguen hundiéndose y ya son duodécimos en la Conferencia Oeste traer con claridad ante unos Nets que son decimoterceros en el Este. El equipo neoyorquino llegó a ganar por 19 puntos en el FedEx Forum de la mano de DeMarre Carroll (24 puntos) ante un rival que no pudo contar con Conley.