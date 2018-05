Una paloma adopta a un gatito huérfano

El amor no tiene límites. Ya lo decía la mítica canción que 'con las cosas del querer' no se mira más que el corazón. Si bien esto está más que asumido entre las personas, el mundo animal no se queda atrás. Un colombaire de Paterna, en Valencia, se ha encontrado con una imagen insólita.

Una paloma ha adoptado a un gatito huérfano, al que cuida y da calor bajo sus alas. La 'mamá paloma' se ha metido tanto en su papel que defiende a toda costa a la cría felina como si fuera su propio pichón. El reino de los animales no deja de sorprender.