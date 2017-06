El día que Antena 3 no dijo nada del Real Meseta

El otro día asumí con dolor que hay gente a la que le gusta David Bisbal y que como yo cuando voy a un concierto de Gigatrón o Los Benito, se emocionan al pensarlo y están toda la semana motivados esperando que llegue el momento. Por ello hoy me rindo y no tengo más remedio que asumir también que Damià lo hace bien, digo que hace bien su labor propagandera. Ha conseguido que los mismos que machacaban al Valencia cuando estaba luchando por meterse en la Champions -y de hecho se metió- ahora se limiten a informar que el proyecto deportivo de esta temporada está basado en vender, y ojo que ya estamos casi a mitad de julio, y que los fichajes llegarán bien entrado el verano. Y lo dicen sin crítica alguna y sin apenas ruborizarse... Yo sería incapaz.

El nacionalmadridismo

Antena 3 y televisión TVE

Vamos con un curso acelerado de nacionalmadridismo. Resulta que la Fiscalía presenta una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el futbolista Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14,7 millones de euros, y en los siguientes periódicos ponen fotos del jugador, o de paisano, o con la camiseta de Portugal, no con la del Real Madrid. He perdido algo de mi tiempo en buscarlos y son: Diario As y Marca, más conocidos como el BORM I y BORM II, es decir Boletín Oficial del Real Meseta. El Marca pone una foto de Cristiano con Portugal y el Diario As una foto de Cristiano de paisano. Tampoco han puesto foto de Cristiano con camiseta del Real Madrid los siguientes periódicos generalistas: ABC, La Razón y el Mundo. El análisis es sencillo y es como lo de Mijatovic, que cuando un presunto defraudador a Hacienda es un ´icono del Valencia y del Real Madrid´ y deja de ser el ´héroe de la séptima Copa de Europa´ del Real Meseta. PD: En el informativo de Televisión Española al hablar de que Mijatovic es un presunto defraudador de Hacienda ha salido con la camiseta del Valencia y en Antena 3 no han dicho ni una sola cosa del Real Meseta. ¿Casualidad? Sí, y que La Sexta que dirige Ferreras -el amigacho de Florentino que trabajó para el Real Meseta- suspendiera el programa Jugones para seguir hablando de política también lo será...

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.