No forcemos a Guedes

No hay que forzarle. Indudablemente la presencia de Guedes en el juego del Valencia CF resulta del todo complementario e importante. Guedes es un tipo joven, un portugués joven, que tiene enamorado a todo el mundo por su forma de ver el fútbol. Es rápido, perdón... rapidísimo, se va del defensa de turno con una arrogancia pasmosa y tiene un disparo a puesta que le hace diferente. Pero tiene más, algo más. Guedes es tan importante que deja espacios libres a sus propios compañeros de equipo. Y ese valor es realmente importante para el Valencia de Marcelino. Con Guedes se juega ofensivamente y sorprendiendo al rival. Sin Guedes eres más previsible, e igual por ahí viene ese pequeño parón en el juego del equipo. Con Guedes todo parecía más fácil. Ahora está más comprometido. Pese a todo, pese al cariño que le tengo al jovencito talento portugués, bueno es mantenerle en la recámara para el próximo e interesante duelo frente al Villarreal. Todo un partidazo que subirá de tono con Gonçalo formando parte del once titular.



Y lo de Zaza

Y sí, de cara al próximo partido frente al Eibar no contamos con Guedes en el ataque blanquinegro, pero no solo es eso, también perdemos al hombre gol del Valencia en la vanguardia de Marcelino. Me refiero a Zaza, ese jugador que ahora mismo está de moda. Eso significa dar entrada a Rodrigo y a Mina en el once titular. Así pues, Rodrigo ya se puede poner bueno de su enfermedad, que ya es tener mala suerte organizar un pícnic con tus compañeros en Paterna, contar con el visto bueno de un estricto de la comida como lo es Marcelino y luego tener que perderte tu propia ´fiesta´ por culpa de una maldita enfermedad. Rodrigo es vital para el duelo frente al Eibar y por lo tanto le deseamos una pronta e inmedita recuperación. En Eibar vamos mal de delanteros... y por eso Rodrigo resulta vital para este inmediato encuentro.



Y el Eibar

El rival del Valencia CF en este próximo partido no es otro que un bien plantado Eibar. Marcha en la tabla en el puesto número trece con dos puntitos más que un Levante UD en horas bajas. Solo ha cosechado cinco victorias en los quince partidos que llevamos de Liga. Ahora bien, el Eibar es un equipo rocoso y complicado y el Valencia acude a este encuentro con varias bajas que restan potencial al duelo. El ataque sin Guedes ni Zaza es francamente justito y esperamos que Garay vuelva al eje de la zaga para frenar tantas facilidades para el rival. La falta de más pólvoora en el ataque hay que compensarla ganando en seriedad en la zona de retaguardia. Un partido complicado pero en el que el Valencia debería seguir sin conocer la derrota... exceptuando, obviamente, el pasado duelo con el Gefate.



Lo de los fichajes

Mucho se está hablando y escribiendo sobre los presuntos fichajes del Valencia en este próximo mercado de invierno. Se hace especial mención en el puesto en el que juega el delantero canario de la Premier, digo de Sandro, y en la posibilidad de que Alemany consiga su cesión en este inminente mercado de invierno. Y bien, no quiero hacer especial mención a los posibles nuevos jugadores del Valencia. Ahora bien, sin ánimo de alarmar a los seguidores del Valencia CF, sí que me preocupa la rodilla de Zaza, su menisco, un problema que igual puede ser resuelto al final de temporada, pero que se puede presentar también a las primeras de cambio y darnos un disgusto monumental. Zaza se puede lesionar y veremos qué ocurre si en ese momento no hay otro delantero que pueda cubrir su baja. Esperaremos con respeto pero, eso sí, atentos.

