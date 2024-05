"Auditoría del estadio, ya"

“Ante la reunión de mañana de los cuatro portavoces de los grupos municipales, en la que van a exponer sus posiciones definitivas sobre la castaña de estadio presentada por Peter Lim, quiero recordar que el Ayuntamiento, en la reunión de la Comisión de Urbanismo del pasado mes de febrero, aprobó, con los votos de PP, Compromís y Vox, una moción en la que se ponía como condición previa a la concesión de licencias del nuevo estadio, el encargo de una auditoría exhaustiva e independiente sobre el coste real de la obra realizada y el coste real de la finalización de la misma. Así mismo, se aprobó que en ningún caso se iban a aprobar las fichas urbanísticas antes de la finalización del estadio por parte de Peter Lim” ha declarado Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF.

“Todo el valencianismo está de acuerdo en que Valencia no merece una castaña de estadio como la que ha presentado Peter Lim. Los políticos de esta ciudad deberían asumir que Valencia no puede soportar más chantajes de Peter Lim. Y en todo caso la Alcaldesa debe cumplir el acuerdo de la comisión de urbanismo, no marear más la perdiz y debe usar la ley para obligarle a cumplir con la ciudad o vender” ha dicho, Miguel Zorío, cabeza visible de Marea Valencianista.

“Tanto el portavoz de Vox, la portavoz del PSPV, como la portavoz de Compromís han asumido un compromiso público: no ceder al chantaje de Peter Lim. Y los ciudadanos esperamos que los acuerdos de los órganos de gobierno municipales, incluida la comisión de urbanismo, se cumplan. Hay que hacer una auditoría seria y rigurosa del coste actual de las obras ejecutadas, del coste real de las obras pendientes y de los recursos económicos que está dispuesto Peter Lim a avalar para asegurar el cumplimiento del plan completo. Y eso obliga a María José Catalá a licitar un contrato (que no puede ser menor por el volumen de trabajo que conlleva), adjudicarlo y ejecutarlo, lo que es imposible hacer en menos de seis meses. Y a partir de ese momento hay que proponer un nuevo convenio, aprobar las correspondientes fichas y posteriormente, cuando el promotor presente las garantías económicas, entonces sí darle las nuevas licencias. Hay que recordar que dichas licencias están judicializadas. Y sí el promotor singapurense consigue que los técnicos municipales acepten el chantaje de Lim y den por buenas las licencias del estadio cinco estrellas de hace 25 años, todo el mundo deberá asumir sus potenciales responsabilidades penales”, ha recalcado Zorío.

Como todo este procedimiento va a ser largo, Miguel Zorío recuerda que la ley urbanística valenciana, en su artículo 69 prevé estas situaciones excepcionales, en las que la Alcaldesa tiene la vara de mando urbanística, no Peter Lim:

Art. 69.3. Cuando fuera estrictamente necesario para preservar la viabilidad de la ordenación del plan, procederá la suspensión del planeamiento y dictar normas transitorias de urgencia previstas en el artículo 44.7 de este texto refundido (Por acuerdo del Consell, a propuesta o previo informe del municipio y de la conselleria competente en urbanismo, ordenación del territorio y paisaje, cabe suspender la vigencia de los planes y convenios de ámbito municipal y dictar normas transitorias de urgencia que los sustituyan en situaciones excepcionales).”

Miguel Zorío recuerda que el Ayuntamiento no está obligado a aprobar las fichas antes de agosto. El Ayuntamiento puede prorrogar el plazo, dada la excepcionalidad del proyecto y la falta de seguridad económica en su ejecución. También debería prorrogarlo hasta que el juzgado emita sentencia sobre las licencias. Y el Ayuntamiento puede también ejecutar la ley de contratos del estado, que es taxativa: El artículo 71 de la LCSP (Ley de contratos del Estado) recoge un catálogo de prohibiciones en que pueden incurrir las empresas imposibilitando de este modo contratar a Peter Lim con las entidades previstas en el artículo 3 de la LCSP, es decir, aquellas que se consideran que forman parte del sector público, en este caso el Ayuntamiento de València.

Zorío también recuerda que la memoria presentada por Peter Lim y Layhoon es una absoluta vergüenza. Propone dejar sin construir casi el 50% de la edificabilidad del nuevo estadio, deja espacios en bruto en todas las plantas, no cubre la fachada y no termina la cubierta del 100% del estadio.